В результате атаки РФ повреждено здание налоговой в Вишневом (ФОТО)

6 июля во время ночной атаки повреждено помещение в Вишневом, где расположены подразделения Главного управления Государственной налоговой службы в Киевской области и удалена точка доступа в городе Бучанской Государственной налоговой инспекции.

Как пишет Delo.ua, об этом на своей странице в Facebook сообщила и. о.главы ГНС Леся Карнаух.

По ее словам, временно посетителей принимать не будут, однако услуги можно получить в любом ближайшем ЦОПе.

«К сожалению, повреждены и дома наших сотрудников из Главного управления ГНС в Киевской области, проживающих в Вишневом. Но главное – никто из работников не пострадал», – отметила Карнаух.

Руководитель ГНС подчеркнула, что Россия снова намеренно избивала по обычным людям, жилым домам, где мирно спали люди.

Напомним, массированный российский обстрел Киева в ночь на 6 июля повредил офис и студию "5 канала".

Атака на Киев и Киевщину 6 июля

В ночь на 6 июля россияне совершили массированный ракетный обстрел Киева.

Наибольшие разрушения в Подольском районе - там попадание ракеты в жилую девятиэтажку разрушило с пятого по девятый этаж.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в Киеве 11 человек погибли. Пострадали 46 человек. 27 из них медики госпитализировали. В том числе, трое детей.

На Киевщине из-за российской атаки ранены и погибли, последствия ударов зафиксированы в Бучанском, Вышгородском и Броварском районах области. Повреждены частные дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры. Городской совет Вишневого призвал жителей и местные предприятия не выходить на рабочие места и не находиться на улице.