UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,86

--0,02

EUR

50,50

+0,19

Наличный курс:

USD

45,20

45,08

EUR

51,00

50,80

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

"Нафтогаз" выиграл 10 лотов на строительство ветровых электростанций мощностью 300 МВт

ВЕС
Нафтогаз ВЭС получил квоту на 300 МВт ветровой генерации / Freepik

Компания "Нафтогаз ВЭС", входящая в Группу Нафтогаз, победила в аукционе по распределению квот поддержки для новых ветровых электростанций. Она получила 10 лотов общей мощностью 300 МВт.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Как прошел аукцион

В аукционе, проведенном госпредприятием "Гарантированный покупатель ", приняли участие девять компаний. Они подали 93 заявки с общей мощностью 1,218 ГВт.

Общий спрос почти вдвое превысил предложенную государством квоту. Из-за высокой конкуренции средняя цена предложений оказалась на 26% меньше начальной цены конкурса, что позволило ГП "Гарантированный покупатель" получить экономию средств.

Планы развития

Как отметили в компании, развитие зеленого поколения из возобновляемых источников предусмотрено стратегией декарбонизации Группы Нафтогаз. Новые мощности должны увеличить долю возобновляемой энергетики в стране.

"Новые ветровые электростанции Группы Нафтогаз увеличат долю восстановительной генерации в Украине и усилят энергетическую безопасность страны. В то же время, это важный шаг к модернизации и декарбонизации украинской энергетики, а также ее дальнейшей интеграции в европейский энергетический рынок", — отметил и.о. председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.

Ранее сообщалось, что в Украине прошел аукцион по распределению квоты поддержки на 700 МВт для развития ветровой генерации. Участие в торгах приняли девять компаний, подавших 93 предложения с суммарной заявленной мощностью 1218,1 МВт.

Автор:
Татьяна Ковальчук

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности