"Нафтогаз" выиграл 10 лотов на строительство ветровых электростанций мощностью 300 МВт

Компания "Нафтогаз ВЭС", входящая в Группу Нафтогаз, победила в аукционе по распределению квот поддержки для новых ветровых электростанций. Она получила 10 лотов общей мощностью 300 МВт.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Как прошел аукцион

В аукционе, проведенном госпредприятием "Гарантированный покупатель ", приняли участие девять компаний. Они подали 93 заявки с общей мощностью 1,218 ГВт.

Общий спрос почти вдвое превысил предложенную государством квоту. Из-за высокой конкуренции средняя цена предложений оказалась на 26% меньше начальной цены конкурса, что позволило ГП "Гарантированный покупатель" получить экономию средств.

Планы развития

Как отметили в компании, развитие зеленого поколения из возобновляемых источников предусмотрено стратегией декарбонизации Группы Нафтогаз. Новые мощности должны увеличить долю возобновляемой энергетики в стране.

"Новые ветровые электростанции Группы Нафтогаз увеличат долю восстановительной генерации в Украине и усилят энергетическую безопасность страны. В то же время, это важный шаг к модернизации и декарбонизации украинской энергетики, а также ее дальнейшей интеграции в европейский энергетический рынок", — отметил и.о. председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Федоренко.

Ранее сообщалось, что в Украине прошел аукцион по распределению квоты поддержки на 700 МВт для развития ветровой генерации. Участие в торгах приняли девять компаний, подавших 93 предложения с суммарной заявленной мощностью 1218,1 МВт.