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ДТЭК планирует построить в Полтавской области ВЭС за €1,2 млрд: проект получил статус ЕС
Европейская комиссия включила проект Полтавской ветроэлектростанции (ВЭС) ДТЭК мощностью 650 МВт в перечень трансграничных проектов возобновляемой энергетики ЕС (CB RES). Это открывает возможность претендовать на финансирование Евросоюза. Ожидается, что станция будет производить около 2 ТВтч электроэнергии в год, а инвестиции в ее строительство могут достичь €1,2 млрд.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ExPro.
Проект ДТЭК в Полтавской области получил статус ЕС
Проект под названием WIND предполагает строительство ветропарка в Полтавской области. Ожидается, что станция будет производить около 2 ТВтч электроэнергии в год.
По данным Еврокомиссии, начало строительства запланировано до конца октября 2026 года. Завершить работы должны в конце декабря 2028, а ввести станцию в эксплуатацию планируют в начале января 2029 года.
Ранее ДТЭК оценивал общий объем инвестиций в строительство Полтавской ВЭС в €1,2 млрд.
Проект предусматривает возможность увеличения мощности ветропарка еще на 500 МВт. По оценкам Еврокомиссии, это позволит дополнительно производить около 1,6 ТВтч электроэнергии ежегодно.
В случае реализации планов по расширению, общая мощность Полтавской ВЭС может вырасти до 1,15 ГВт, а годовой объем производства электроэнергии — до 3,6 ТВтч.
Какие еще проекты получили статус CB RES
Полтавская ВЭС была отобрана по итогам пятого конкурса на получение статуса трансграничного проекта возобновляемой энергетики ЕС.
Вместе с украинским проектом в перечень включили еще два проекта:
- DEPLoy – гибридную солнечно-ветровую электростанцию мощностью 180 МВт в Польше;
- ZEGA-LINNK – проект декарбонизации системы централизованного теплоснабжения между Австрией и Германией.
В целом, статус трансграничного проекта возобновляемой энергетики ЕС имеют 15 проектов.
Механизм CB RES действует с 2022 г. и призван содействовать сотрудничеству в сфере возобновляемой энергетики между странами Евросоюза, а также между государствами ЕС и третьими странами.
Ранее сообщалось, что в Хмельницком районе планируется построить ветровую электростанцию мощностью до 117 МВт. Ее хотят разместить на территории Солобковецкой и Ярмолинецкой общин области.