ДТЭК планирует построить в Полтавской области ВЭС за €1,2 млрд: проект получил статус ЕС

Европейская комиссия включила проект Полтавской ветроэлектростанции (ВЭС) ДТЭК мощностью 650 МВт в перечень трансграничных проектов возобновляемой энергетики ЕС (CB RES). Это открывает возможность претендовать на финансирование Евросоюза. Ожидается, что станция будет производить около 2 ТВтч электроэнергии в год, а инвестиции в ее строительство могут достичь €1,2 млрд.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ExPro.

Проект ДТЭК в Полтавской области получил статус ЕС

Проект под названием WIND предполагает строительство ветропарка в Полтавской области. Ожидается, что станция будет производить около 2 ТВтч электроэнергии в год.

По данным Еврокомиссии, начало строительства запланировано до конца октября 2026 года. Завершить работы должны в конце декабря 2028, а ввести станцию в эксплуатацию планируют в начале января 2029 года.

Ранее ДТЭК оценивал общий объем инвестиций в строительство Полтавской ВЭС в €1,2 млрд.

Проект предусматривает возможность увеличения мощности ветропарка еще на 500 МВт. По оценкам Еврокомиссии, это позволит дополнительно производить около 1,6 ТВтч электроэнергии ежегодно.

В случае реализации планов по расширению, общая мощность Полтавской ВЭС может вырасти до 1,15 ГВт, а годовой объем производства электроэнергии — до 3,6 ТВтч.

Какие еще проекты получили статус CB RES

Полтавская ВЭС была отобрана по итогам пятого конкурса на получение статуса трансграничного проекта возобновляемой энергетики ЕС.

Вместе с украинским проектом в перечень включили еще два проекта:

DEPLoy – гибридную солнечно-ветровую электростанцию мощностью 180 МВт в Польше;

ZEGA-LINNK – проект декарбонизации системы централизованного теплоснабжения между Австрией и Германией.

В целом, статус трансграничного проекта возобновляемой энергетики ЕС имеют 15 проектов.

Механизм CB RES действует с 2022 г. и призван содействовать сотрудничеству в сфере возобновляемой энергетики между странами Евросоюза, а также между государствами ЕС и третьими странами.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком районе планируется построить ветровую электростанцию мощностью до 117 МВт. Ее хотят разместить на территории Солобковецкой и Ярмолинецкой общин области.