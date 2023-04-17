Индия и Россия планируют заключить соглашение о свободной торговле

Индия и Россия обсуждают соглашение о свободной торговле, что может еще больше углубить двусторонние коммерческие связи, процветавшие после начала войны в Украине.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что министр иностранных дел Индии Джайшанкар заявил, что у его правительства есть "предварительное согласие" по торговому соглашению, которое, по словам министра торговли и промышленности России Дениса Мантурова, даст гарантию двусторонних инвестиций.

Индия прямо не критиковала вторжение России в Украину, которую Москва называет "специальной военной операцией", и призвала к мирному разрешению конфликта путем диалога.

Россия вытеснила Ирак в прошлом месяце и стала главным поставщиком сырой нефти в Индию. Общий объем индийского импорта из России вырос почти в четыре раза до 46,33 миллиарда долларов.

Мантуров сказал, что Москва пыталась увеличить импорт техники из Индии, чтобы улучшить торговый баланс.

"Нам нужно найти нишу в продуктах, которые Индия может заменить. В некоторых проектах нам нужно такое широкое сотрудничество, как это было до санкций", — сказал российский чиновник.

Как пишет Reuters, Россия потенциально пытается импортировать из Индии более 500 товаров для ключевых секторов, включая автомобили, самолеты и поезда, поскольку западные санкции подрывают способность Москвы поддерживать работу основных отраслей промышленности.

Индия также стремится сократить дефицит торговли с Россией, которая в течение десятилетий являлась крупнейшим поставщиком военного оборудования для Индии и четвертым по величине рынком для индийских фармацевтических препаратов.

Джайшанкар сказал, что индийский бизнес может извлечь выгоду из российских технологий и что Нью-Дели работает над решением вопросов платежей, сертификации и логистики.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Индия покупает российскую нефть по значительно более низкой цене, чем установленная странами G7, что вполне удовлетворяет администрацию США, где убеждены, что это положительно влияет как на индийскую экономику, так и на стабилизацию нефтяных рынков.