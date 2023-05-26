Судна найбільшого перевізника російської нафти до Індії виключили з регістру Lloyd's

Одна з найбільших міжнародних судноплавних класифікаційних асоціацій Lloyd's Register повідомила індійську компанію Gatik Ship Management, яка після стала основним перевізником російської нафти, що позбавить компанію сертифікації 21 свого судна до 3 червня.

Про це сервісна компанія повідомила агентству Reuters.

Напередодні Gatik шукала нові сервісні компанії для своїх 36 кораблів після того, як Міжнародний реєстр суден Сент-Кітс і Невіс зняв з них прапор.

"Lloyd's Register прагне сприяти дотриманню правил санкцій щодо торгівлі російською нафтою. Якщо це підтверджено доказами, ми припинимо надавати послуги для будь-яких суден, які, на думку відповідних органів влади, порушують міжнародні санкції", —йдеться в заяві Lloyd's.

Компанія займається тим, що надає різні послуги, зокрема, перевірку морехідності, сертифікацію, яка є необхідною для забезпечення страхування та входу в порти.

Зауважимо, що американська страхова компанія American Club також більше не надає послуги для кораблів Gatik.

Зауважимо, що рекордних позначок сягнув імпорт російської нафти до Індії у квітні. А за 2022 рік країні заощадила близько 5 мільярдів доларів внаслідок закупівлі підсанкційної сирої нафти з Росії. Тоді як у 2021 році російська нафта становила лише 2% річного імпорту нафти в Індію. Незважаючи на тиск з боку США та Європи, Індія відмовилася дотримуватися санкцій Заходу щодо російського імпорту.

В ЄС закликали обмежити імпорт індійського палива, виготовленого з російської нафти, адже таким чином країна-агресор РФ продовжує отримувати доходи від продажу енергоресурсів.

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