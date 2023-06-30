Україна в червні значно збільшила імпорт дизпалива з Індії, яка купує нафту в РФ

Імпорт дизпалива індійського походження в Україну значно збільшився: за 28 днів червня було ввезено 149 тис. тонн цього продукту, тоді як у травні – 104,6 тис. тонн. Про це повідомляє Enkorr.

Зазначається, що за підсумками червня обсяги постачань індійського ДП можуть перевищити 150 тис. тонн. Відповідно, імпорт зросте у півтора рази порівняно з травнем.

Такий показник пояснюють зменшенням обсягів пропозиції продукту турецького виробництва. Справа в тому, що в Туреччині сезонно зростає внутрішнє споживання пального, тому нафтопереробні заводи скорочують експортні продажі.

За даними Kpler, у червні завод Tupras Aliaga Izmir Refinery скоротив відвантаження дизпалива та газойлю зі 120 тис. тонн до 1,5 тис. тонн. Водночас постачання цього пального зі STAR Refinery майже не змінилося порівняно з травнем та становило 190 тис. тонн.

Походження дизпалива, яке було ввезено в Україну у червні й травні 2023 року. Фото: Enkorr

Enkorr вказує, що індійське пальне потрапляє в Україну по двох основних каналах: через турецький термінал Мармара та румунську Констанцу. Постачання продукту з Індії потребує підвищеної уваги, оскільки частина його обсягів потрапляє в Україну з тих самих портів, де у великій кількості перевалюють і російське ДП. І партії індійського дизпалива, які потрапляли в Україну, насправді могли мати російське походження.

Нагадаємо, нещодавно агенство Reuters писало, що імпорт російської нафти в Індію у травні 2023 року досяг рекордного рівня – 1,95 млн барелів на день. На російську нафту припадало близько 40% сирої нафти, яка була ввезена в Індію в останній місяць весни.

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