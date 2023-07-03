Санкції ЄС. Угорщина хоче продовжити виняток для експорту російських нафтопродуктів

Угорщина проситиме Європейський Союз продовжити виняток із санкцій проти РФ, який дозволяє компанії Slovnaft експортувати в Чехію продукти, перероблені з російської нафти. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, передає Reuters.

Словацький нафтопереробний завод Slovnaft входить до угорської енергетичної групи MOL. За словами Сіярто, групі потрібен ще один рік, щоб завершити інвестиції, які дозволять перейти на неросійську нафту.

"Щоб провести ці інвестиції потрібен ще один рік, тому ми просимо ЄС продовжити на рік звільнення від санкцій, яке дозволяє MOL і Slovnaft, що входить до групи, експортувати продукти, перероблені з російської нафти, до Чехії", – сказав Сіярто.

Словаччина отримує майже всю свою сиру нафту з Росії через трубопровід "Дружба", але цьогоріч планує скоротити частку. Угорський міністр зазначив, що у 2022 році лише близько 5% нафти Slovnaft мало неросійське походження, але до кінця 2023 року цей показник зросте приблизно до 30%-35%, або до двох мільйонів тонн.

Як раніше повідомив виконавчий директор MOL Жолт Гернаді, група планує частково профінансувати 500-700 млрд доларів технологічних інвестицій для переобладнання своїх нафтопереробних заводів Danube та Slovnaft.