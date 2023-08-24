Президент Угорщини вважає, що Будапешт має перезавантажити відносини з Україною, – Bloomberg

Президент Угорщини Каталін Новак заявила, що провела важливі переговори з українським лідером Володимиром Зеленським, за підсумками яких сторони вирішили покращувати взаємовідносини між країнами.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Новак погодила план із п’яти пунктів, які, на її думку, мають покращити взаємозв'язки Угорщини з Україною.

Зокрема вона пропонує приєднання Будапешта до мирного плану Зеленського, який вимагає від Росії вивести свої війська з усієї території України.

Bloomberg зазначає, що в такий спосіб вона намагається подолати дружню риторику прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до РФ.

За підсумками переговорів, Зеленський заявив, що вдячний за візит і працюватиме з Новаком над поліпшенням двосторонніх відносин.

Нагадаємо, Новак прибула із робочим візитом на Закарпаття 22 серпня. Вона раніше заявляла про необхідність мирного плану для завершення війни в Україні, який не передбачатиме перемогу Росії.

Водночас через неоднозначні заяви щодо агресії РФ проти України прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово піддавався критиці й потрапив у базу "Миротворець".

Але він визнає, що його країні доведеться переглянути свої дружні відносини з РФ через зміну геополітичних реалій після повномасштабного вторгнення росіян в Україну.