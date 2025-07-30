"Укртрансбезопасность" продолжит круглосуточный контроль на дорогах юга Украины еще на месяц: что известно

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") продлит на месяц усиленные проверки грузовиков в южных регионах государства. Проведена ротация инспекторского состава, новые экипажи уже работают на маршрутах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения главы ведомства Никиты Лагунина.

"Есть новость. Не очень приятная. Особенно для тех перевозчиков, кто решил, что рейд "Укртрансбезопасности" на юге — это временно, и можно будет переждать и снова таскать с перегрузом, словно ничего не было. К сожалению, не в этот раз", — написал чиновник.

Лагунин отметил, что "Укртрансбезопасность" уже подготовила приказ, продолжающий усиленные меры контроля в южных регионах еще на четыре недели. В ведомство провело ротацию инспекторского состава, новые экипажи уже работают на маршрутах.

Руководитель "Укртрансбезопасности" поблагодарил Одесскую и Николаевскую областные военные администрации за содействие и "Укрзализныци" за поддержку. Также он напомнил водителям, что следует не пережидать, а менять привычки.

Когда начались проверки?

В связи с повышением риска возникновения ДТП и сезоном сбора сельскохозяйственных культур, "Укртрансбезопасность" с 20 июля начала усиленные меры по выявлению правонарушений в Одесской и Николаевской областях. Для этого в области дополнительно были направлены инспекторы других регионов Украины.

"Полномасштабное вторжение перекроило логистические маршруты страны. Сейчас через Одесскую и Николаевские области проходит вся логистика в порты. Поэтому наша задача сохранить дороги и существенно сэкономить на их ремонте. Обращаюсь к перевозчикам: соблюдайте габаритно-весовые нормы, чтобы не платить немалые штрафы", - объяснил глава "Укртрансбезопасности" Никита Лагутин.

В сообщении Государственной службы безопасности на транспорте отмечается, что инспекторы особое внимание уделяют соблюдению перевозчиками весовых норм, режима труда и отдыха водителями.

Напомним, "Укртрансбезопасность" за пять месяцев 2025 года у систем и автоматического взвешивания транспорта в движении Weigh-In-Motion (WIM) зафиксировала более 2,4 тысяч нарушений на почти 30 млн грн.