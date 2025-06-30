Штрафов грузовикам за перегрузку уменьшилось на треть: в каких регионах больше всего

По данным Укртрансбезопасности, за пять месяцев 2025 года системы автоматического взвешивания транспорта в движении Weigh-In-Motion (WIM) зафиксировали более 2,4 тысяч нарушений почти на 30 млн грн. Это на 34% меньше, чем в прошлом. В среднем за перегрузку платят штраф в 12 тысяч гривен. В Украине функционирует 57 WIM-комплексов в 20 регионах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

По данным аналитиков, 2441 нарушения на общую сумму 29,55 млн грн зафиксировали WIM-комплексы за пять месяцев 2025 года.

Всего с октября 2021 года, когда WIM-комплексы начали работу в Украине, было выписано 38 710 постановлений на 629,64 млн. грн. Больше всего — в декабре 2021 (3 932 постановления) и январе 2022 (3 728). Сейчас темпы снизились: в 2025 году в среднем выписывается 500 постановлений ежемесячно. Для сравнения, в прошлом году их было 750, а в 2023 – 1 130.

В настоящее время в среднем нарушители превышают нагрузку на 10% против 20% в предыдущие годы.

Кроме того, уменьшилась и средняя сумма штрафа – до 12 тысяч гривен против 22 тысяч в годы накануне полномасштабного вторжения.

Где больше всего нарушений весового контроля

Аналитики отмечают, что в некоторых регионах ситуация хуже. Например, в Черновицкой области средний штраф в этом году – 23,5 тыс. грн, в Ивано-Франковской – 18,4 тыс. грн.

За все время работы системы более половины протоколов было выписано в 3 регионах. Безусловным лидером по количеству постановлений Киевщина — 10 588 постановлений (27% от общего количества). Следует Днепропетровщина — 8 504 постановления (22%) и Полтавщина — 3 493 постановления (9%).

Функционирует 57 WIM-комплексов в 20 регионах

По состоянию на июнь 2025 года в стране функционирует 57 WIM-комплексов в 20 регионах. Больше таких площадок сосредоточено на Киевщине (7) и Хмельнитчине (6). По четыре комплекса – в Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

Однако на практике нарушение фиксирует 55 площадок в 19 регионах.

После начала полномасштабного доступа к системам WIM был заблокирован, а работа площадок — приостановлена. Возобновление началось только в мае 2022 года. Тогда перезапустили 25 площадок в 14 областях, в том числе на ключевых логистических маршрутах вне зоны боевых действий.

Украина модернизирует систему автоматического весового контроля на дорогах

Напомним, в начале года в Украине началась модернизация системы автоматической фиксации габаритно-весового контроля транспортных средств.

Укртрансбезопасность сможет автоматически регистрировать нарушения и обмениваться данными такими системами, как id.gov.ua, Государственная казначейская служба и "Укрпочта".

Система сочетается с Реестром административных правонарушений и Единым государственным реестром транспортных средств МВД, что упростит проверку данных.

Система Weigh-In-Motion (WIM) будет считывать вес и размер грузовиков прямо во время их движения, без необходимости остановки.