Штрафів вантажівкам за перевантаження поменшало на третину: в яких регіонах найбільше

За даними Укртрансбезпеки, за п'ять місяців 2025 року системи автоматичного зважування транспорту в русі Weigh-In-Motion (WIM) зафіксували понад 2,4 тисячі порушень на майже 30 млн грн. Це на 34% менше, ніж торік. В середньому, за перевантаження сплачують штраф у 12 тисяч гривень. Наразі в Україні функціонує 57 WIM-комплексів у 20 регіонах.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

За даними аналітиків, 2 441 порушення на загальну суму 29,55 млн грн зафіксували WIM-комплекси за п’ять місяців 2025 року.

Загалом з жовтня 2021 року, коли WIM-комплекси почали роботу в Україні, було виписано 38 710 постанов на 629,64 млн грн. Найбільше — у грудні 2021 (3 932 постанови) та січні 2022 (3 728). Зараз темпи знизилися: у 2025 році в середньому, виписується 500 постанов щомісяця. Для порівняння, торік їх було 750, а у 2023 — 1 130.

Наразі, в середньому, порушники перевищують навантаження на 10% проти 20% у попередні роки.

Крім того, зменшилась й середня сума штрафу — до 12 тисяч гривень проти 22 тисяч у роки напередодні повномасштабного вторгнення.

Де найбільше порушень вагового контролю

Аналітики зауважують, що у деяких регіонах ситуація гірша. Наприклад, у Чернівецькій області середній штраф цього року — 23,5 тис. грн, в Івано-Франківській — 18,4 тис. грн.

За весь час роботи системи понад половину протоколів було виписано у 3 регіонах. Безумовним лідером за кількістю постанов є Київщина — 10 588 постанов (27% від загальної кількості). Наслідує Дніпропетровщина — 8 504 постанови (22%) та Полтавщина — 3 493 постанови (9%).

Функціонує 57 WIM-комплексів у 20 регіонах

Варто зазначити, що станом на червень 2025 року в країні функціонує 57 WIM-комплексів у 20 регіонах. Найбільше таких майданчиків зосереджено на Київщині (7) та Хмельниччині (6). По чотири комплекси — у Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях.

Однак на практиці порушення наразі фіксує 55 майданчиків у 19 регіонах.

Після початку повномасштабної доступ до систем WIM був заблокований, а роботу майданчиків — призупинено. Відновлення почалося лише у травні 2022 року. Тоді перезапустили 25 майданчиків у 14 областях, зокрема на ключових логістичних маршрутах поза зоною бойових дій.

Україна модернізує систему автоматичного вагового контролю на дорогах

Нагадаємо, на початку року в Україні розпочалася модернізація системи автоматичної фіксації габаритно-вагового контролю транспортних засобів.

Укртрансбезпека зможе автоматично реєструвати порушення та обмінюватися даними з такими системами, як id.gov.ua, Державна казначейська служба та "Укрпошта".

Система поєднається з Реєстром адміністративних правопорушень і Єдиним державним реєстром транспортних засобів МВС, що спростить перевірку даних.

Система Weigh-In-Motion (WIM) зчитуватиме вагу та розміри вантажівок прямо під час їхнього руху, без необхідності зупинки.