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Apple представила обновленные iMac и 14-дюймовый MacBook Pro на чипе M6

iMac
Apple представила обновленные iMac и 14-дюймовый MacBook Pro на чипе M6

Американская корпорация Apple анонсировала обновленный 24-дюймовый моноблок iMac и базовую версию ноутбука MacBook Pro с 14-дюймовым экраном. Оба устройства получили новое поколение фирменного кремния – процессор M6.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Зрительно новые компьютеры похожи на своих предшественников, основные изменения произошли внутри. Процессор M6, дебютировавший в сентябре в Mac mini, пришел на замену чипа M4 в iMac, тогда как базовый MacBook Pro в прошлом году получил чип M5.

По заявлению производителя, обновленный iMac работает в задачах искусственного интеллекта в пять раз быстрее модели 2024 года, а 14-дюймовый MacBook Pro демонстрирует прирост графической производительности на 30%. В то же время компания продолжает продавать более дорогие модификации MacBook Pro на базе процессоров M5 Pro и M5 Max.

Оба обновленных компьютера оснащены модулями Bluetooth 6 и Wi-Fi 7, а ноутбук дополнительно получил более быструю зарядку.

Предварительные заказы на компьютеры открываются в среду 28 октября, а покупатели начнут получать устройства с 6 ноября. Стоимость базового iMac начинается от $1499, в то время как начальная цена 14-дюймового MacBook Pro составляет $1999.

Масштабное обновление линейки и ожидание сенсорного ноутбука

Эти обновления стали вторым днем презентаций компьютерной техники Apple на этой неделе. В понедельник компания показала обновленный iPad mini с новым экраном и водонепроницаемостью, а в среду планирует завершить серию запусков презентацией первого в истории компании MacBook Pro с сенсорным экраном.

Новинки являются частью масштабного просмотра всей линейки компьютеров бренда. Помимо выхода на рынок сенсорных дисплеев Apple готовит обновленные модели MacBook Neo и MacBook Air на первую половину следующего года. Компания работает над редизайном базового MacBook Pro и выпуском первых процессоров M7, M7 Pro и M7 Max в 2027 году, а появление чипа M7 Ultra и нового компьютера Mac Studio запланировано на 2028 год.

Напомним, ранее сообщалось, что Apple представила обновленную версию iPad mini с экраном OLED, водонепроницаемым корпусом и более производительным фирменным процессором по цене от $699.

Автор:
Максим Кольц

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