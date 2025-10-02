Запланована подія 2

Еще 22 автомобильные компании получили статус критически важных для экономики: кто в списке

грузовик, женщина
Статус важных для экономики получил еще 22 предприятий автомобильного транспорта. / Freepik

2 октября 2025 г. Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, на своем очередном заседании определила еще 22 компании. Они отвечают Критериям, утвержденным Приказом Минразвития №50.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укртрансбезопасности".

По состоянию на сегодняшний день общее количество субъектов хозяйствования, получивших статус важных для национальной экономики в особый период, составляет 474.

В список добавлены следующие компании:

  • ООО "Профагросел";
  • ООО "Геосан";  
  • ЧП "Ява-Транс";
  • ООО "Робос-2014";
  • ООО "КТС Транс Плюс";
  • ООО "Сигма-Инжиниринг";
  • ЧП "Укрбукмакссервис";
  • ООО "Валере 2016";
  • ООО "Смарт Автотранзит";
  • ООО "ОМК Транс";
  • ЧП "Патмос";
  • ООО "Дмитрийко Транс";
  • ЧПКП "Магнат";
  • ООО "Федик Труск Центр";
  • ООО "Карго-Лайн";
  • ООО "ВинТранс Групп";
  • ЧП "Тарпан";
  • ЧП "Левпол";
  • ООО "ВПК Трак Сервис";
  • ООО "Террагрейн Групп";
  • ЧП Фирма "Аккорд-Плюс";
  • ООО "Бус-Элит".

В Укртрансбезопасности" напомнили: 6 июня 2025 вступил в силу Приказ Минразвития №869, которым внесены изменения в Критерии, утвержденные Приказом № 50. Комиссия рассматривает присланные пакеты документов с учетом этих внесенных изменений.

Напомним, в сентябре Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики, признала еще 16 компаний критически важными для работы в области автомобильного транспорта в особый период.

Автор:
Татьяна Ковальчук