Еще 22 автомобильные компании получили статус критически важных для экономики: кто в списке

2 октября 2025 г. Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, на своем очередном заседании определила еще 22 компании. Они отвечают Критериям, утвержденным Приказом Минразвития №50.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укртрансбезопасности".

По состоянию на сегодняшний день общее количество субъектов хозяйствования, получивших статус важных для национальной экономики в особый период, составляет 474.

В список добавлены следующие компании:

ООО "Профагросел";

ООО "Геосан";

ЧП "Ява-Транс";

ООО "Робос-2014";



ООО "КТС Транс Плюс";

ООО "КТС Транс Плюс"; ООО "Сигма-Инжиниринг";

ЧП "Укрбукмакссервис";

ООО "Валере 2016";

ООО "Смарт Автотранзит";

ООО "ОМК Транс";

ЧП "Патмос";

ООО "Дмитрийко Транс";

ЧПКП "Магнат";

ООО "Федик Труск Центр";

ООО "Карго-Лайн";

ООО "ВинТранс Групп";

ЧП "Тарпан";

ЧП "Левпол";

ООО "ВПК Трак Сервис";

ООО "Террагрейн Групп";

ЧП Фирма "Аккорд-Плюс";



ООО "Бус-Элит".

В Укртрансбезопасности" напомнили: 6 июня 2025 вступил в силу Приказ Минразвития №869, которым внесены изменения в Критерии, утвержденные Приказом № 50. Комиссия рассматривает присланные пакеты документов с учетом этих внесенных изменений.

Напомним, в сентябре Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики, признала еще 16 компаний критически важными для работы в области автомобильного транспорта в особый период.