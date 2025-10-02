- Категория
Еще 22 автомобильные компании получили статус критически важных для экономики: кто в списке
2 октября 2025 г. Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, на своем очередном заседании определила еще 22 компании. Они отвечают Критериям, утвержденным Приказом Минразвития №50.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укртрансбезопасности".
По состоянию на сегодняшний день общее количество субъектов хозяйствования, получивших статус важных для национальной экономики в особый период, составляет 474.
В список добавлены следующие компании:
- ООО "Профагросел";
- ООО "Геосан";
- ЧП "Ява-Транс";
-
ООО "Робос-2014";
- ООО "КТС Транс Плюс";
- ООО "Сигма-Инжиниринг";
- ЧП "Укрбукмакссервис";
- ООО "Валере 2016";
- ООО "Смарт Автотранзит";
- ООО "ОМК Транс";
- ЧП "Патмос";
- ООО "Дмитрийко Транс";
- ЧПКП "Магнат";
- ООО "Федик Труск Центр";
- ООО "Карго-Лайн";
- ООО "ВинТранс Групп";
- ЧП "Тарпан";
- ЧП "Левпол";
- ООО "ВПК Трак Сервис";
- ООО "Террагрейн Групп";
-
ЧП Фирма "Аккорд-Плюс";
- ООО "Бус-Элит".
В Укртрансбезопасности" напомнили: 6 июня 2025 вступил в силу Приказ Минразвития №869, которым внесены изменения в Критерии, утвержденные Приказом № 50. Комиссия рассматривает присланные пакеты документов с учетом этих внесенных изменений.
Напомним, в сентябре Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики, признала еще 16 компаний критически важными для работы в области автомобильного транспорта в особый период.