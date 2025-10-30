- Категория
Еще 12 транспортных компаний получили статус важных для национальной экономики: список
Комиссия по определению предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта, на заседании 30 октября приняла решение о включении в список еще 12 транспортных компаний.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укртрансбезопасности".
Это решение означает, что эти предприятия отвечают критериям, утвержденным приказом Минразвития № 50, и имеют важное значение для функционирования экономики страны в особый период.
К перечню критически важных предприятий добавлено:
- ЧМП "Текс";
- ООО "Евро Тандем ЛТД";
- ООО "Гонта Транс-сервис";
- ООО "Авионика-Транс";
- ООО "МЗ Транс";
- ООО "Ватаманюк Транс Групп";
- ООО "Каир-1";
- ООО "Трейдавто К";
- ООО "Денаск";
- ООО "Эско Ойл Трейд";
- ООО "ГуДлайн Лоджистик";
- ООО "Скейл Транс".
В настоящее время общее количество хозяйствующих субъектов, получивших статус важных для национальной экономики в области транспорта, достигло 532.
При рассмотрении поданных документов Комиссия учитывает изменения, внесенные приказом Минразвития № 869, вступившим в силу 6 июня 2025 года. Пошаговая инструкция, как подать заявку на получение статуса критичности, доступна через личный кабинет в ЕКИС "Укртрансбезопасности".
Напомним, 23 октября 15 транспортных компаний получили статус важных для национальной экономики .