Читати українською

Еще 12 транспортных компаний получили статус важных для национальной экономики: список

микроавтобусы, грузовик
Новые транспортные компании получили статус важных для экономики. / Shutterstock

Комиссия по определению предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта, на заседании 30 октября приняла решение о включении в список еще 12 транспортных компаний.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укртрансбезопасности".

Это решение означает, что эти предприятия отвечают критериям, утвержденным приказом Минразвития № 50, и имеют важное значение для функционирования экономики страны в особый период.

К перечню критически важных предприятий добавлено:

  • ЧМП "Текс";
  • ООО "Евро Тандем ЛТД";
  • ООО "Гонта Транс-сервис";
  • ООО "Авионика-Транс";
  • ООО "МЗ Транс";
  • ООО "Ватаманюк Транс Групп";
  • ООО "Каир-1";
  • ООО "Трейдавто К";
  • ООО "Денаск";
  • ООО "Эско Ойл Трейд";
  • ООО "ГуДлайн Лоджистик";
  • ООО "Скейл Транс".

В настоящее время общее количество хозяйствующих субъектов, получивших статус важных для национальной экономики в области транспорта, достигло 532.

При рассмотрении поданных документов Комиссия учитывает изменения, внесенные приказом Минразвития № 869, вступившим в силу 6 июня 2025 года. Пошаговая инструкция, как подать заявку на получение статуса критичности, доступна через личный кабинет в ЕКИС "Укртрансбезопасности".

Напомним, 23 октября 15 транспортных компаний получили статус важных для национальной экономики .

Автор:
Татьяна Ковальчук