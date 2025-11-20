Запланована подія 2

Ще 14 нових транспортних компаній отримали статус важливих для економіки: перелік

вантажівки, транспортна компанія
Нові транспортні компанії отримали статусважливих для економіки. / Shutterstock

20 листопада 2025 року Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, на своєму черговому засіданні визначила ще 14 компанії. Вони відповідають критеріям, затвердженим наказом Мінрозвитку № 50.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".

Нові компанії у переліку

До переліку додано такі транспортні компанії:

  • ТОВ "3вей"; 
  • ТЗОВ "Золавтотранс"; 
  • ТОВ "Укртрейділайн"; 
  • ПП "Трак-Лідер"; 
  • ТОВ "КФ"Ромб"; 
  • ТОВ "Логіка-Транс"; 
  • ТОВ "Віован"; 
  • ТОВ "Трансальянс Груп"; 
  • ТОВ "Дакотор"; 
  • ТОВ "ТКА Логістик"; 
  • ПП "Бест Лідер"; 
  • ТОВ "Агрологістика"; 
  • ТОВ "Кошун Трейд"; 
  • ТОВ "Юртрафік Авто".

За даними "Укртрансбезпеки", станом на 20 листопада вже 575 суб’єктів господарювання отримали статус важливих для національної економіки в особливий період.

Інструкція для бізнесу

Комісія продовжує розгляд надісланих пакетів документів з урахуванням внесених змін до Критеріїв. Для компаній, які прагнуть отримати цей статус, доступна покрокова інструкція, як подати заявку на отримання статусу "критичності" через особистий кабінет в ЄКІС "Укртрансбезпеки".

Нагадаємо, 13 листопада 18 нових транспортних компаній отримали статус важливих для економіки.

Автор:
Тетяна Ковальчук