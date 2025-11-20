- Категорія
Ще 14 нових транспортних компаній отримали статус важливих для економіки: перелік
20 листопада 2025 року Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, на своєму черговому засіданні визначила ще 14 компанії. Вони відповідають критеріям, затвердженим наказом Мінрозвитку № 50.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".
Нові компанії у переліку
До переліку додано такі транспортні компанії:
- ТОВ "3вей";
- ТЗОВ "Золавтотранс";
- ТОВ "Укртрейділайн";
- ПП "Трак-Лідер";
- ТОВ "КФ"Ромб";
- ТОВ "Логіка-Транс";
- ТОВ "Віован";
- ТОВ "Трансальянс Груп";
- ТОВ "Дакотор";
- ТОВ "ТКА Логістик";
- ПП "Бест Лідер";
- ТОВ "Агрологістика";
- ТОВ "Кошун Трейд";
- ТОВ "Юртрафік Авто".
За даними "Укртрансбезпеки", станом на 20 листопада вже 575 суб’єктів господарювання отримали статус важливих для національної економіки в особливий період.
Інструкція для бізнесу
Комісія продовжує розгляд надісланих пакетів документів з урахуванням внесених змін до Критеріїв. Для компаній, які прагнуть отримати цей статус, доступна покрокова інструкція, як подати заявку на отримання статусу "критичності" через особистий кабінет в ЄКІС "Укртрансбезпеки".
Нагадаємо, 13 листопада 18 нових транспортних компаній отримали статус важливих для економіки.