Ще 14 нових транспортних компаній отримали статус важливих для економіки: перелік

20 листопада 2025 року Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, на своєму черговому засіданні визначила ще 14 компанії. Вони відповідають критеріям, затвердженим наказом Мінрозвитку № 50.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".

Нові компанії у переліку

До переліку додано такі транспортні компанії:

ТОВ "3вей";

ТЗОВ "Золавтотранс";

ТОВ "Укртрейділайн";

ПП "Трак-Лідер";

ТОВ "КФ"Ромб";

ТОВ "Логіка-Транс";

ТОВ "Віован";

ТОВ "Трансальянс Груп";

ТОВ "Дакотор";

ТОВ "ТКА Логістик";

ПП "Бест Лідер";

ТОВ "Агрологістика";

ТОВ "Кошун Трейд";

ТОВ "Юртрафік Авто".

За даними "Укртрансбезпеки", станом на 20 листопада вже 575 суб’єктів господарювання отримали статус важливих для національної економіки в особливий період.

Інструкція для бізнесу

Комісія продовжує розгляд надісланих пакетів документів з урахуванням внесених змін до Критеріїв. Для компаній, які прагнуть отримати цей статус, доступна покрокова інструкція, як подати заявку на отримання статусу "критичності" через особистий кабінет в ЄКІС "Укртрансбезпеки".

Нагадаємо, 13 листопада 18 нових транспортних компаній отримали статус важливих для економіки.