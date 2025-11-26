Запланована подія 2

Сім транспортних компаній втратили статус важливих для національної економіки: перелік

мікроавтобуси, вантажівка
7 транспортних компаній втратили статус важливих для економіки. / Shutterstock

Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту виключила з переліку сім компаній. Вони не відповідають критеріям, затвердженим наказом Мінрозвитку № 50.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Згідно з наказом Державної служби безпеки на транспорті № 2023 від 25 листопада 2025 року з переліку виключено наступні компанії:

  • ТОВ "Австрія Трансавто"; 
  • ТОВ "СТ Сервіс"; 
  • ТОВ "Агентранс"; 
  • ТОВ "КСТ Лоджистікс"; 
  • ТОВ "Гемблюк-Євротранс"; 
  • ТОВ "Агроєвротранс"; 
  • ТОВ "Транс-Віт".

За даними "Укртрансбезпеки", станом на 20 листопада вже 575 суб’єктів господарювання отримали статус важливих для національної економіки в особливий період.

Інструкція для бізнесу

Комісія продовжує розгляд надісланих пакетів документів з урахуванням внесених змін до Критеріїв. Для компаній, які прагнуть отримати цей статус, доступна покрокова інструкція, як подати заявку на отримання статусу "критичності" через особистий кабінет в ЄКІС "Укртрансбезпеки".

Раніше повідомлялося, що 14 нових транспортних компаній отримали статус важливих для економіки.

Автор:
Тетяна Ковальчук