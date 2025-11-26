- Категорія
Сім транспортних компаній втратили статус важливих для національної економіки: перелік
Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту виключила з переліку сім компаній. Вони не відповідають критеріям, затвердженим наказом Мінрозвитку № 50.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".
Згідно з наказом Державної служби безпеки на транспорті № 2023 від 25 листопада 2025 року з переліку виключено наступні компанії:
- ТОВ "Австрія Трансавто";
- ТОВ "СТ Сервіс";
- ТОВ "Агентранс";
- ТОВ "КСТ Лоджистікс";
- ТОВ "Гемблюк-Євротранс";
- ТОВ "Агроєвротранс";
- ТОВ "Транс-Віт".
За даними "Укртрансбезпеки", станом на 20 листопада вже 575 суб’єктів господарювання отримали статус важливих для національної економіки в особливий період.
Інструкція для бізнесу
Комісія продовжує розгляд надісланих пакетів документів з урахуванням внесених змін до Критеріїв. Для компаній, які прагнуть отримати цей статус, доступна покрокова інструкція, як подати заявку на отримання статусу "критичності" через особистий кабінет в ЄКІС "Укртрансбезпеки".
Раніше повідомлялося, що 14 нових транспортних компаній отримали статус важливих для економіки.