Ще 18 транспортних компаній отримали статус важливих для національної економіки: хто у списку

вантажівки
18 транспортних компаній отримали статус важливих для економіки

27 листопада 2025 року Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, на своєму черговому засіданні визначила ще 18 компанії. Вони відповідають критеріям, затвердженим наказом Мінрозвитку № 50.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укртрансбезпеки".

Перелік компаній

До оновленого переліку було додано такі компанії:

  • ТОВ "Танкойл"; 
  • ТОВ "Інтент Транс"; 
  • ТОВ "МТК Павлов & Карго Вейс"; 
  • ПП "Палтранс"; "Крос-Нафто"; 
  • ДП "Київська Державна регіональна технічна інспекція міського електротранспорту"; 
  • ТОВ "Нафтагруп-Транс 1"
  • ТОВ "Нафта ЮА"
  • ТЗОВ "Транспортне агентство "Логістик Системс"
  • ПП "Транс-Плюс"
  • ТОВ "Автосервіс"
  • ТОВ "МТ Мегатранс"
  • ТЗОВ "Астро-Авто"
  • ПП "Корпорація Магнетік"
  • ТЗОВ "Беркут"
  • ТОВ "БЦ Транс"
  • ТОВ "Тернотревел";
  • ТОВ "Піщанське АТП 10540".

Станом на сьогодні, загальна кількість суб’єктів господарювання, які отримали статус важливих для національної економіки, сягнула 586.

Для компаній, які прагнуть отримати цей статус, доступна покрокова інструкція щодо подачі заявки через особистий кабінет в Єдиному комплексі інформаційних систем (ЄКІС) "Укртрансбезпеки". Наступне засідання Комісії заплановано на 11 грудня 2025 року.

Нагадаємо, 20 листопада 14 нових транспортних компаній отримали статус важливих для економіки.

Автор:
Тетяна Ковальчук