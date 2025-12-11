- Категория
Еще 30 транспортных компаний получили статус важных для экономики: кто в списке
Сегодня, 11 декабря, Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, на очередном заседании определила еще 30 компаний.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".
Критерии, по которым происходит отбор, утверждены приказом Минразвития №50.
В обновленный список были добавлены следующие компании:
-
ООО "Эйт";
- ЧП "Промсвязьсервис";
- ООО "Апус-Легат";
- ООО "ЛК Консенсус";
- ЧП "Эрлакер";
- ООО "Транс-Логистик";
- ООО "Билюк Транс";
- ООО "Кст Лоджистикс";
- ООО "Янатранс";
- ООО "Ровнотранссервис";
- ООО "Западнефтетранс";
- ООО "Он-Транс";
- ООО "Евростар Транс";
- ООО "СТ Сервис";
- ООО "Автотранспортное предприятие №1";
- ООО "Ходльмайер Логистикс Украина";
- ООО "Рав Тетранс";
- ЧП "Солинг";
- ООО "Траквей";
- ООО "ЮТЛ";
- ООО "ТСР";
- ООО "Селена Трак";
- ПБМЧП "Респект";
- ООО "Крафт Авто Плюс";
- ООО "АОЗТ ТС Сервис";
- ООО "Сэм Бус Плюс";
- ООО "ВиО Тур";
- ООО "Сакумс Гоу";
- ООО "Надежда Агротрансстрой Полесья";
- ЧП "Роман-Райзен".
Это решение подчеркивает растущую потребность в определении и защите ключевых секторов экономики. По состоянию на 11 декабря 2025 года общее количество субъектов хозяйствования, получивших статус важных для национальной экономики в особый период, достигло 612.
Этот статус предоставляется для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры и экономической устойчивости. С приказами о решениях заседаний Комиссии можно ознакомиться на сайте "Укртрансбезопасности".
Напомним, 27 ноября 18 новых транспортных компаний получили статус важных для экономики.