Еще 30 транспортных компаний получили статус важных для экономики: кто в списке

Сегодня, 11 декабря, Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, на очередном заседании определила еще 30 компаний.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Критерии, по которым происходит отбор, утверждены приказом Минразвития №50.

В обновленный список были добавлены следующие компании:

ООО "Эйт";



ЧП "Промсвязьсервис";

ООО "Апус-Легат";

ООО "ЛК Консенсус";

ЧП "Эрлакер";

ООО "Транс-Логистик";

ООО "Билюк Транс";

ООО "Кст Лоджистикс";

ООО "Янатранс";

ООО "Ровнотранссервис";

ООО "Западнефтетранс";

ООО "Он-Транс";

ООО "Евростар Транс";

ООО "СТ Сервис";

ООО "Автотранспортное предприятие №1";

ООО "Ходльмайер Логистикс Украина";

ООО "Рав Тетранс";

ЧП "Солинг";

ООО "Траквей";

ООО "ЮТЛ";

ООО "ТСР";

ООО "Селена Трак";

ПБМЧП "Респект";

ООО "Крафт Авто Плюс";

ООО "АОЗТ ТС Сервис";

ООО "Сэм Бус Плюс";

ООО "ВиО Тур";

ООО "Сакумс Гоу";

ООО "Надежда Агротрансстрой Полесья";

ЧП "Роман-Райзен".

Это решение подчеркивает растущую потребность в определении и защите ключевых секторов экономики. По состоянию на 11 декабря 2025 года общее количество субъектов хозяйствования, получивших статус важных для национальной экономики в особый период, достигло 612.

Этот статус предоставляется для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры и экономической устойчивости. С приказами о решениях заседаний Комиссии можно ознакомиться на сайте "Укртрансбезопасности".

Напомним, 27 ноября 18 новых транспортных компаний получили статус важных для экономики.