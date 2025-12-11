Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,28

+0,10

EUR

49,22

+0,12

Наличный курс:

USD

42,36

42,27

EUR

49,70

49,51

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Еще 30 транспортных компаний получили статус важных для экономики: кто в списке

грузовик
Статус важных для экономики получил еще 30 предприятий автомобильного транспорта. / Freepik

Сегодня, 11 декабря, Комиссия по определению предприятий, учреждений и организаций, имеющих важное значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта в особый период, на очередном заседании определила еще 30 компаний.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Критерии, по которым происходит отбор, утверждены приказом Минразвития №50.

В обновленный список были добавлены следующие компании:

  • ООО "Эйт";
  • ЧП "Промсвязьсервис";
  • ООО "Апус-Легат";
  • ООО "ЛК Консенсус";
  • ЧП "Эрлакер";
  • ООО "Транс-Логистик";
  • ООО "Билюк Транс";
  • ООО "Кст Лоджистикс";
  • ООО "Янатранс";
  • ООО "Ровнотранссервис";
  • ООО "Западнефтетранс";
  • ООО "Он-Транс";
  • ООО "Евростар Транс";
  • ООО "СТ Сервис";
  • ООО "Автотранспортное предприятие №1";
  • ООО "Ходльмайер Логистикс Украина";
  • ООО "Рав Тетранс";
  • ЧП "Солинг";
  • ООО "Траквей";
  • ООО "ЮТЛ";
  • ООО "ТСР";
  • ООО "Селена Трак";
  • ПБМЧП "Респект";
  • ООО "Крафт Авто Плюс";
  • ООО "АОЗТ ТС Сервис";
  • ООО "Сэм Бус Плюс";
  • ООО "ВиО Тур";
  • ООО "Сакумс Гоу";
  • ООО "Надежда Агротрансстрой Полесья";
  • ЧП "Роман-Райзен".

Это решение подчеркивает растущую потребность в определении и защите ключевых секторов экономики. По состоянию на 11 декабря 2025 года общее количество субъектов хозяйствования, получивших статус важных для национальной экономики в особый период, достигло 612.

Этот статус предоставляется для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры и экономической устойчивости. С приказами о решениях заседаний Комиссии можно ознакомиться на сайте "Укртрансбезопасности".

Напомним, 27 ноября 18 новых транспортных компаний получили статус важных для экономики.

Автор:
Татьяна Ковальчук