Ще 30 транспортних компаній отримали статус важливих для економіки: хто у списку
Сьогодні, 11 грудня, Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, на черговому засіданні визначила ще 30 компанії.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".
Критерії, за якими відбувається відбір, затверджені наказом Мінрозвитку № 50. Перелік компаній
До оновленого переліку було додано такі компанії:
-
ТОВ "Ейт";
- ПП "Промсвязьсервіс";
- ТОВ "Апус-Легат";
- ТОВ "ЛК Консенсус";
- ПП "Ерлакер";
- ТОВ "Транс-Логістик";
- ТОВ "Білюк Транс";
- ТОВ "Кст Лоджістікс";
- ТОВ "Янатранс";
- ТОВ "Рівнетранссервіс";
- ТОВ "Західнафтотранс";
- ТОВ "Он-Транс";
- ТОВ "Євростар Транс";
- ТОВ "СТ Сервіс";
- ТОВ "Автотранспортне підприємство№1";
- ТОВ "Ходльмаєр Логістікс Україна";
- ТОВ "Рав Тетранс";
- ПП "Солінг";
- ТОВ "Траквей";
- ТОВ "ЮТЛ";
- ТОВ "ТСР";
- ТОВ "Селена Трак";
- ВБМПП "Респект";
- ТОВ "Крафт Авто Плюс";
- ТОВ "АТЗТ ТС Сервіс";
- ТОВ "Сем Бус Плюс";
- ТОВ "ВіО Тур";
- ТОВ "Сакумс Гоу";
- ТОВ "Надія Агротрансбуд Полісся";
- ПП "Роман-Райзен".
Це рішення підкреслює зростаючу потребу у визначенні та захисті ключових секторів економіки. Станом на 11 грудня 2025 року, загальна кількість суб’єктів господарювання, які отримали статус важливих для національної економіки в особливий період, досягла 612.
Цей статус надається для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури та підтримки економічної стійкості. З наказами щодо рішень засідань Комісії можна ознайомитися на сайті "Укртрансбезпеки".
Нагадаємо, 27 листопада 18 нових транспортних компаній отримали статус важливих для економіки.