Ще 30 транспортних компаній отримали статус важливих для економіки: хто у списку

Сьогодні, 11 грудня, Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, на черговому засіданні визначила ще 30 компанії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Критерії, за якими відбувається відбір, затверджені наказом Мінрозвитку № 50. Перелік компаній

До оновленого переліку було додано такі компанії:

ТОВ "Ейт";



ПП "Промсвязьсервіс";

ТОВ "Апус-Легат";

ТОВ "ЛК Консенсус";

ПП "Ерлакер";

ТОВ "Транс-Логістик";

ТОВ "Білюк Транс";

ТОВ "Кст Лоджістікс";

ТОВ "Янатранс";

ТОВ "Рівнетранссервіс";

ТОВ "Західнафтотранс";

ТОВ "Он-Транс";

ТОВ "Євростар Транс";

ТОВ "СТ Сервіс";

ТОВ "Автотранспортне підприємство№1";

ТОВ "Ходльмаєр Логістікс Україна";

ТОВ "Рав Тетранс";

ПП "Солінг";

ТОВ "Траквей";

ТОВ "ЮТЛ";

ТОВ "ТСР";

ТОВ "Селена Трак";

ВБМПП "Респект";

ТОВ "Крафт Авто Плюс";

ТОВ "АТЗТ ТС Сервіс";

ТОВ "Сем Бус Плюс";

ТОВ "ВіО Тур";

ТОВ "Сакумс Гоу";

ТОВ "Надія Агротрансбуд Полісся";

ПП "Роман-Райзен".

Це рішення підкреслює зростаючу потребу у визначенні та захисті ключових секторів економіки. Станом на 11 грудня 2025 року, загальна кількість суб’єктів господарювання, які отримали статус важливих для національної економіки в особливий період, досягла 612.

Цей статус надається для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури та підтримки економічної стійкості. З наказами щодо рішень засідань Комісії можна ознайомитися на сайті "Укртрансбезпеки".

Нагадаємо, 27 листопада 18 нових транспортних компаній отримали статус важливих для економіки.