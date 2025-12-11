Запланована подія 2

Ще 30 транспортних компаній отримали статус важливих для економіки: хто у списку

вантажівка
Статус важливих для економіки отримали ще 30 підприємств автомобільного транспорту. / Freepik

Сьогодні, 11 грудня, Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, на черговому засіданні визначила ще 30 компанії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Критерії, за якими відбувається відбір, затверджені наказом Мінрозвитку № 50. Перелік компаній

До оновленого переліку було додано такі компанії:

  • ТОВ "Ейт";
  • ПП "Промсвязьсервіс"; 
  • ТОВ "Апус-Легат"; 
  • ТОВ "ЛК Консенсус"; 
  • ПП "Ерлакер"; 
  • ТОВ "Транс-Логістик"; 
  • ТОВ "Білюк Транс"; 
  • ТОВ "Кст Лоджістікс"; 
  • ТОВ "Янатранс"; 
  • ТОВ "Рівнетранссервіс"; 
  • ТОВ "Західнафтотранс"; 
  • ТОВ "Он-Транс"; 
  • ТОВ "Євростар Транс"; 
  • ТОВ "СТ Сервіс"; 
  • ТОВ "Автотранспортне підприємство№1"; 
  • ТОВ "Ходльмаєр Логістікс Україна"; 
  • ТОВ "Рав Тетранс"; 
  • ПП "Солінг"; 
  • ТОВ "Траквей"; 
  • ТОВ "ЮТЛ"; 
  • ТОВ "ТСР"; 
  • ТОВ "Селена Трак"; 
  • ВБМПП "Респект"; 
  • ТОВ "Крафт Авто Плюс"; 
  • ТОВ "АТЗТ ТС Сервіс";
  • ТОВ  "Сем Бус Плюс"; 
  • ТОВ "ВіО Тур"; 
  • ТОВ "Сакумс Гоу"; 
  • ТОВ "Надія Агротрансбуд Полісся";
  • ПП "Роман-Райзен".

Це рішення підкреслює зростаючу потребу у визначенні та захисті ключових секторів економіки. Станом на 11 грудня 2025 року, загальна кількість суб’єктів господарювання, які отримали статус важливих для національної економіки в особливий період, досягла 612.

Цей статус надається для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури та підтримки економічної стійкості. З наказами щодо рішень засідань Комісії можна ознайомитися на сайті "Укртрансбезпеки".

Нагадаємо, 27 листопада 18 нових транспортних компаній отримали статус важливих для економіки.

Автор:
Тетяна Ковальчук