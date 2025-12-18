Ще 26 транспортних компаній отримали статус важливих для економіки: яких перевізників додано до переліку

18 грудня Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, на черговому засіданні визначила ще 26 компанії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Критерії, за якими відбувається відбір, затверджені наказом Мінрозвитку № 50.

Перелік компаній

До оновленого переліку було додано такі компанії:

ТОВ "Автоцентр";

ТОВ "ВТЛ Транс";

ТОВ "Трейдтрансінвест";

ТОВ "Автотранс-Ніколас";

ТОВ "Мпі-Транс";

ТОВ "Л.М.Д-Профіт";

ПП "Д — Транс";

ТОВ "Айс Ком Плюс";

ТОВ "Профіль Транс";

МВКП "Еліс";

ТОВ "Траверс-Лтд";

ТОВ "Гемблюк-Євротранс";

ПП "Ав Транс";

ТОВ "Віндер";

ТОВ "Автотранс-Люкс";

ТзОВ "Автоєвроман";

ТОВ "Ковтранс";

ТОВ "Шевченко Логістик Ентерпрайз";

ТОВ "ТБК Варна";

ТОВ "Глобалхімтранс";

ТОВ "Агентранс";

ТОВ "ТК "Дніпротранснафта";

ТОВ "Українська торгівельна компанія "Аско";

ТОВ "Ал-Транс Тур";

ТОВ "Х-Транспорт";

ТОВ "Трансфер Черкаси" .

Станом на сьогодні вже 638 суб’єктів господарювання отримали статус важливих для національної економіки в особливий період.

Цей статус надається для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури та підтримки економічної стійкості. З наказами щодо рішень засідань Комісії можна ознайомитися на сайті "Укртрансбезпеки".

Нагадаємо, 11 грудня, Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, на черговому засіданні визначила ще 30 компанії.