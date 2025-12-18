- Категорія
Ще 26 транспортних компаній отримали статус важливих для економіки: яких перевізників додано до переліку
18 грудня Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, на черговому засіданні визначила ще 26 компанії.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".
Критерії, за якими відбувається відбір, затверджені наказом Мінрозвитку № 50.
Перелік компаній
До оновленого переліку було додано такі компанії:
- ТОВ "Автоцентр";
- ТОВ "ВТЛ Транс";
- ТОВ "Трейдтрансінвест";
- ТОВ "Автотранс-Ніколас";
- ТОВ "Мпі-Транс";
- ТОВ "Л.М.Д-Профіт";
- ПП "Д — Транс";
- ТОВ "Айс Ком Плюс";
- ТОВ "Профіль Транс";
- МВКП "Еліс";
- ТОВ "Траверс-Лтд";
- ТОВ "Гемблюк-Євротранс";
- ПП "Ав Транс";
- ТОВ "Віндер";
- ТОВ "Автотранс-Люкс";
- ТзОВ "Автоєвроман";
- ТОВ "Ковтранс";
- ТОВ "Шевченко Логістик Ентерпрайз";
- ТОВ "ТБК Варна";
- ТОВ "Глобалхімтранс";
- ТОВ "Агентранс";
- ТОВ "ТК "Дніпротранснафта";
- ТОВ "Українська торгівельна компанія "Аско";
- ТОВ "Ал-Транс Тур";
- ТОВ "Х-Транспорт";
- ТОВ "Трансфер Черкаси".
Станом на сьогодні вже 638 суб’єктів господарювання отримали статус важливих для національної економіки в особливий період.
Цей статус надається для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури та підтримки економічної стійкості. З наказами щодо рішень засідань Комісії можна ознайомитися на сайті "Укртрансбезпеки".
Нагадаємо, 11 грудня, Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, на черговому засіданні визначила ще 30 компанії.