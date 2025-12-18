Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

+0,15

EUR

49,63

--0,04

Готівковий курс:

USD

42,35

42,25

EUR

49,90

49,72

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ще 26 транспортних компаній отримали статус важливих для економіки: яких перевізників додано до переліку

вантажівки
26 транспортних компаній отримали статус важливих для економіки / Freepik

18 грудня Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, на черговому засіданні визначила ще 26 компанії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Критерії, за якими відбувається відбір, затверджені наказом Мінрозвитку № 50.

Перелік компаній

До оновленого переліку було додано такі компанії:

  • ТОВ "Автоцентр"; 
  • ТОВ "ВТЛ Транс";
  •  ТОВ "Трейдтрансінвест"; 
  • ТОВ "Автотранс-Ніколас"; 
  • ТОВ "Мпі-Транс"; 
  • ТОВ "Л.М.Д-Профіт"; 
  • ПП "Д — Транс"; 
  • ТОВ "Айс Ком Плюс"; 
  • ТОВ "Профіль Транс"; 
  • МВКП "Еліс"; 
  • ТОВ "Траверс-Лтд"; 
  • ТОВ "Гемблюк-Євротранс"; 
  • ПП "Ав Транс"; 
  • ТОВ "Віндер"; 
  • ТОВ "Автотранс-Люкс"; 
  • ТзОВ "Автоєвроман"; 
  • ТОВ "Ковтранс"; 
  • ТОВ "Шевченко Логістик Ентерпрайз"; 
  • ТОВ "ТБК Варна"; 
  • ТОВ "Глобалхімтранс"; 
  • ТОВ "Агентранс"; 
  • ТОВ "ТК "Дніпротранснафта"; 
  • ТОВ "Українська торгівельна компанія "Аско"; 
  • ТОВ "Ал-Транс Тур"; 
  • ТОВ "Х-Транспорт"; 
  • ТОВ "Трансфер Черкаси".

Станом на сьогодні вже 638 суб’єктів господарювання отримали статус важливих для національної економіки в особливий період.

Цей статус надається для забезпечення безперебійної роботи критичної інфраструктури та підтримки економічної стійкості. З наказами щодо рішень засідань Комісії можна ознайомитися на сайті "Укртрансбезпеки".

Нагадаємо, 11 грудня, Комісія з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту в особливий період, на черговому засіданні визначила ще 30 компанії.

Автор:
Тетяна Ковальчук