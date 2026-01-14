- Категория
Еще 18 транспортных компаний получили статус важных для нацэкономики: список
14 января состоялось очередное заседание профильной Комиссии, занимающейся определением предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для национальной экономики в сфере автомобильного транспорта. Статус "критических" получили еще 18 транспортных компаний.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".
Кто вошел в список?
В список стратегических предприятий добавлены следующие компании:
- ООО "Винтер транс";
- АО "КВН "Рапид";
- ООО "Ровно-Транс-Групп";
- ООО "Шоуарт";
- ООО "Автопромсервис";
- ОДО "АТП 16363";
- ООО "СПК Транс";
- ООО "МАП Транс";
- ООО "Велтранс Украина";
- ООО "Космос";
- ООО "МИП Транс";
- ООО "Транспортная компания Партнер";
- ООО "Лакитранс ЛТД";
- ООО "ДС Империя-Транс";
- ЧП "Топаз-Транс";
- ООО "МВ-Трансстрой";
- ОДО "Ковельское АТП";
- ЧП "АТП Авто плюс".
По состоянию на 14 января 2026 года, статус критически важных для национальной экономики уже получил 681 предприятие в транспортной отрасли. Это позволяет обеспечить устойчивость перевозки и поддерживать жизнедеятельность страны в сложных условиях.
Полные тексты приказов и решения Комиссии по каждому отдельному заседанию доступны для ознакомления на официальном вебпортале "Укртрансбезопасности".
Напомним, 26 декабря статус предприятия, имеющего важное значение для национальной экономики, получили еще 39 транспортных компаний.