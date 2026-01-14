Еще 18 транспортных компаний получили статус важных для нацэкономики: список

14 января состоялось очередное заседание профильной Комиссии, занимающейся определением предприятий, учреждений и организаций, имеющих стратегическое значение для национальной экономики в сфере автомобильного транспорта. Статус "критических" получили еще 18 транспортных компаний.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Кто вошел в список?

В список стратегических предприятий добавлены следующие компании:

ООО "Винтер транс";

АО "КВН "Рапид";

ООО "Ровно-Транс-Групп";

ООО "Шоуарт";

ООО "Автопромсервис";

ОДО "АТП 16363";

ООО "СПК Транс";

ООО "МАП Транс";

ООО "Велтранс Украина";

ООО "Космос";

ООО "МИП Транс";

ООО "Транспортная компания Партнер";

ООО "Лакитранс ЛТД";

ООО "ДС Империя-Транс";

ЧП "Топаз-Транс";

ООО "МВ-Трансстрой";

ОДО "Ковельское АТП";

ЧП "АТП Авто плюс".

По состоянию на 14 января 2026 года, статус критически важных для национальной экономики уже получил 681 предприятие в транспортной отрасли. Это позволяет обеспечить устойчивость перевозки и поддерживать жизнедеятельность страны в сложных условиях.

Полные тексты приказов и решения Комиссии по каждому отдельному заседанию доступны для ознакомления на официальном вебпортале "Укртрансбезопасности".

Напомним, 26 декабря статус предприятия, имеющего важное значение для национальной экономики, получили еще 39 транспортных компаний.