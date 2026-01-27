- Категория
Еще 16 новых транспортных компаний получили статус важных для экономики: кто пополнил список
Сегодня, 27 января, состоялось очередное заседание комиссии, определяющей предприятия, учреждения и организации, имеющие стратегическое значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта. Перечень критически важных хозяйствующих субъектов пополнили еще 16 транспортных компаний, а 2 предприятия успешно подтвердили свой статус.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".
На основании соответствия критериям, утвержденным указом Минразвития № 50, к перечню добавлено:
- ТК "Транс-Кон";
- ООО "Влад Транс";
- ООО "Раф-Транс";
- ООО "Компания "Прогресс";
- ООО "Компания "Транспеле";
- ООО "Лира КС";
- ООО "Карсо Групп";
- ООО "Шмирук-Транс";
- ООО "СП Евротрейд";
- ООО "Славко Транс";
- ООО "ЛАА Транс";
- ООО "Транс-сервис-1";
- ООО "ТК "Трансмарин";
- ООО "Кио Транс";
- ООО "Старбус Авто";
- ООО "Бас-Го".
Подтвердили свой статус:
- ООО "Мистраль Транс";
- ООО "СБ Транс".
В целом по состоянию на 27 января 2026 уже 719 субъектов хозяйствования получили соответствующий статус. Полные тексты приказов и решения Комиссии по каждому отдельному заседанию доступны для ознакомления на официальном вебпортале "Укртрансбезопасности".
Напомним, 14 января решением Комиссии статус "критических" получил 18 транспортных компаний.