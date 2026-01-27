Еще 16 новых транспортных компаний получили статус важных для экономики: кто пополнил список

Сегодня, 27 января, состоялось очередное заседание комиссии, определяющей предприятия, учреждения и организации, имеющие стратегическое значение для национальной экономики в области автомобильного транспорта. Перечень критически важных хозяйствующих субъектов пополнили еще 16 транспортных компаний, а 2 предприятия успешно подтвердили свой статус.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

На основании соответствия критериям, утвержденным указом Минразвития № 50, к перечню добавлено:

ТК "Транс-Кон";

ООО "Влад Транс";

ООО "Раф-Транс";

ООО "Компания "Прогресс";

ООО "Компания "Транспеле";

ООО "Лира КС";

ООО "Карсо Групп";

ООО "Шмирук-Транс";

ООО "СП Евротрейд";

ООО "Славко Транс";

ООО "ЛАА Транс";

ООО "Транс-сервис-1";

ООО "ТК "Трансмарин";

ООО "Кио Транс";

ООО "Старбус Авто";

ООО "Бас-Го".

Подтвердили свой статус:

ООО "Мистраль Транс";

ООО "СБ Транс".

В целом по состоянию на 27 января 2026 уже 719 субъектов хозяйствования получили соответствующий статус. Полные тексты приказов и решения Комиссии по каждому отдельному заседанию доступны для ознакомления на официальном вебпортале "Укртрансбезопасности".

Напомним, 14 января решением Комиссии статус "критических" получил 18 транспортных компаний.