- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Еще 39 транспортных компаний получили статус "критических" для экономики: список
Сегодня, 5 февраля, состоялось очередное заседание Комиссии, определяющей предприятия, учреждения и организации, имеющие стратегическое значение для национальной экономики в сфере автомобильного транспорта. По результатам рассмотрения, 39 новых компаний подтвердили свое соответствие критериям приказа Минразвития №50, а 9 его подтвердили.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".
Кто пополнил список?
В список были добавлены следующие компании:
- ООО "Централ Логистик";
- ООО "Велл Транс";
- ООО "Транском-М";
- ООО "Лидер-Транспорт";
- ООО "Велес Буковина";
- ООО "Аско-Экспедиция";
- ООО "АВС";
- ООО "Никодис";
- ООО "АМД-Транс";
- ООО "НК";
- ООО "Карго Прайм";
- ЧП "Данкир";
- ООО "ТИК Элина";
- ООО "Эймс Лоджистикс";
- ООО "Новтранс";
- ООО "Азимут Лайн";
- ООО "Норди";
- ООО "КТК Транс";
- ООО "Скорость Транс";
- ООО "Юмко";
- ООО "Мега Карго Транс";
- ООО "ТК Интеграл";
- ООО "Сабаров-Трак";
- ООО "РВ-Транс-Сервис";
- ООО "Трафик-В";
- ООО "Стимекс Плюс";
- ООО "ГОР Транс";
- ООО "СИ Транс Карго";
- ООО "Дунай Трейд";
- ООО "Путь юа";
- ЧП "Лугукртранс";
- ООО "Захидветсервис";
- ООО "Софистар ФФК";
- ООО "Экспресс-Т";
- ООО "Амар Тур";
- ООО "Лев Транс ЛТД";
- ООО "Автокомбинат-1";
- ООО "П-Транс" №
- ООО "СВС Виаджо".
Кто подтвердил статус?
Кроме новых участников еще 9 организаций успешно прошли проверку и подтвердили свой статус:
- ООО "Ролл Транс Групп";
- ООО "Галактика-Транс";
- ООО "АФ-Транс";
- ООО "Антрако";
- ООО "Кузнечный В.В.";
- ООО "Стройтранслогистик";
- ЧП "Лео Гарант Транс";
- ООО "Деснянская автобаза";
- ООО "Транс-сервис".
Общая статистика
По состоянию на сегодняшний день в Украине уже 758 субъектов хозяйствования официально имеют статус важных для национальной экономики. Это позволяет компаниям увереннее планировать свою деятельность и обеспечивать критические потребности государства.
Пакеты документов, которые поступают в понедельник включительно, рассматриваются на комиссии каждый четверг. Следующее заседание состоится 12 февраля 2026 года. С приказами о решениях заседаний Комиссии можно ознакомиться на сайте "Укртрансбезопасности".
Напомним, 27 января 16 новых транспортных компаний получили статус важных для экономики.