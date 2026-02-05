Еще 39 транспортных компаний получили статус "критических" для экономики: список

Сегодня, 5 февраля, состоялось очередное заседание Комиссии, определяющей предприятия, учреждения и организации, имеющие стратегическое значение для национальной экономики в сфере автомобильного транспорта. По результатам рассмотрения, 39 новых компаний подтвердили свое соответствие критериям приказа Минразвития №50, а 9 его подтвердили.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Кто пополнил список?

В список были добавлены следующие компании:

ООО "Централ Логистик";

ООО "Велл Транс";

ООО "Транском-М";

ООО "Лидер-Транспорт";

ООО "Велес Буковина";

ООО "Аско-Экспедиция";

ООО "АВС";

ООО "Никодис";

ООО "АМД-Транс";

ООО "НК";

ООО "Карго Прайм";

ЧП "Данкир";

ООО "ТИК Элина";

ООО "Эймс Лоджистикс";

ООО "Новтранс";

ООО "Азимут Лайн";

ООО "Норди";

ООО "КТК Транс";

ООО "Скорость Транс";

ООО "Юмко";

ООО "Мега Карго Транс";

ООО "ТК Интеграл";

ООО "Сабаров-Трак";

ООО "РВ-Транс-Сервис";

ООО "Трафик-В";

ООО "Стимекс Плюс";

ООО "ГОР Транс";

ООО "СИ Транс Карго";

ООО "Дунай Трейд";

ООО "Путь юа";

ЧП "Лугукртранс";

ООО "Захидветсервис";

ООО "Софистар ФФК";

ООО "Экспресс-Т";

ООО "Амар Тур";

ООО "Лев Транс ЛТД";

ООО "Автокомбинат-1";

ООО "П-Транс" №

ООО "СВС Виаджо".

Кто подтвердил статус?

Кроме новых участников еще 9 организаций успешно прошли проверку и подтвердили свой статус:

ООО "Ролл Транс Групп";

ООО "Галактика-Транс";

ООО "АФ-Транс";

ООО "Антрако";

ООО "Кузнечный В.В.";

ООО "Стройтранслогистик";

ЧП "Лео Гарант Транс";

ООО "Деснянская автобаза";

ООО "Транс-сервис".

Общая статистика

По состоянию на сегодняшний день в Украине уже 758 субъектов хозяйствования официально имеют статус важных для национальной экономики. Это позволяет компаниям увереннее планировать свою деятельность и обеспечивать критические потребности государства.

Пакеты документов, которые поступают в понедельник включительно, рассматриваются на комиссии каждый четверг. Следующее заседание состоится 12 февраля 2026 года. С приказами о решениях заседаний Комиссии можно ознакомиться на сайте "Укртрансбезопасности".

Напомним, 27 января 16 новых транспортных компаний получили статус важных для экономики.