Еще 39 транспортных компаний получили статус "критических" для экономики: список

водитель, грузовик, зима
39 новых транспортных компаний получили статус важных для экономики. / Freepik

Сегодня, 5 февраля, состоялось очередное заседание Комиссии, определяющей предприятия, учреждения и организации, имеющие стратегическое значение для национальной экономики в сфере автомобильного транспорта. По результатам рассмотрения, 39 новых компаний подтвердили свое соответствие критериям приказа Минразвития №50, а 9 его подтвердили.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Кто пополнил список?

В список были добавлены следующие компании:

  • ООО "Централ Логистик";
  • ООО "Велл Транс";
  • ООО "Транском-М";
  • ООО "Лидер-Транспорт";
  • ООО "Велес Буковина";
  • ООО "Аско-Экспедиция";
  • ООО "АВС";
  • ООО "Никодис";
  • ООО "АМД-Транс";
  • ООО "НК";
  • ООО "Карго Прайм";
  • ЧП "Данкир";
  • ООО "ТИК Элина";
  • ООО "Эймс Лоджистикс";
  • ООО "Новтранс";
  • ООО "Азимут Лайн";
  • ООО "Норди";
  • ООО "КТК Транс";
  • ООО "Скорость Транс";
  • ООО "Юмко";
  • ООО "Мега Карго Транс";
  • ООО "ТК Интеграл";
  • ООО "Сабаров-Трак";
  • ООО "РВ-Транс-Сервис";
  • ООО "Трафик-В";
  • ООО "Стимекс Плюс";
  • ООО "ГОР Транс";
  • ООО "СИ Транс Карго";
  • ООО "Дунай Трейд";
  • ООО "Путь юа";
  • ЧП "Лугукртранс";
  • ООО "Захидветсервис";
  • ООО "Софистар ФФК";
  • ООО "Экспресс-Т";
  • ООО "Амар Тур";
  • ООО "Лев Транс ЛТД";
  • ООО "Автокомбинат-1";
  • ООО "П-Транс" №
  • ООО "СВС Виаджо".

Кто подтвердил статус?

Кроме новых участников еще 9 организаций успешно прошли проверку и подтвердили свой статус:

  • ООО "Ролл Транс Групп";
  • ООО "Галактика-Транс";
  • ООО "АФ-Транс";
  • ООО "Антрако";
  • ООО "Кузнечный В.В.";
  • ООО "Стройтранслогистик";
  • ЧП "Лео Гарант Транс";
  • ООО "Деснянская автобаза";
  • ООО "Транс-сервис".

Общая статистика

По состоянию на сегодняшний день в Украине уже 758 субъектов хозяйствования официально имеют статус важных для национальной экономики. Это позволяет компаниям увереннее планировать свою деятельность и обеспечивать критические потребности государства.

Пакеты документов, которые поступают в понедельник включительно, рассматриваются на комиссии каждый четверг. Следующее заседание состоится 12 февраля 2026 года. С приказами о решениях заседаний Комиссии можно ознакомиться на сайте "Укртрансбезопасности".

Напомним, 27 января 16 новых транспортных компаний получили статус важных для экономики.

Автор:
Татьяна Ковальчук