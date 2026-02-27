Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,21

--0,03

EUR

51,02

+0,06

Готівковий курс:

USD

43,20

43,10

EUR

51,30

51,10

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Статус " критичних" для економіки отримали ще 17 транспортних компаній, 14 – його підтвердили: перелік

вантажівки, водій
Ще 31 транспортна компанія отримала статус "критичності". / Freepik

26 лютого на черговому засіданні Комісії з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту, було прийнято позитивне рішення щодо 31 компанії: статус "критичних" отримали 17 нових компаній, 14 – його підтвердили.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Ці суб'єкти господарювання відповідають Критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50.

Компанії, що отримали статус вперше

До переліку внесено наступні нові автомобільні компанїй:

  • ТОВ "ТК Ол-Транс"; 
  • ТОВ "Імпорт сервіс юг"; 
  • ТОВ "Брікеррі"; 
  • ТОВ "Расл Транс"; 
  • ТОВ "Йович Транс Сервіс"; 
  • ТОВ "Транспортна компанія "Укрлогістика"; 
  • ТОВ "БЛГ Віді Логістикс"; 
  • ТзОВ "Галицька гуртівня"; 
  • ТОВ "Стандарт-Оіл 1"; 
  • ТОВ "Козак-Груп"; 
  • ТОВ "Вайт Сервіс"; 
  • ТОВ "Торгруп"; 
  • ТОВ "Євро транс клас 1"; 
  • ТОВ "Укрінтерекспедиція"; 
  • ТОВ "Сервіс-Чемпіон"; 
  • ТОВ "МВВ-Транс"; 
  • ТОВ "Трансгруп юа".

Підприємства, що підтвердили статус

Раніше отриманий статус підтвердили такі транспортні компанії:

  • ТОВ "ТК-КІМ"; 
  • ТОВ "Міртранс"; 
  • ТОВ "АСД-Транс"; 
  • ТОВ "Транспортна компанія "Акріор"; 
  • ТОВ "Автологістика"; 
  • ТОВ ПКФ "Молдінг"; 
  • ТОВ "Латтепс"; 
  • ТОВ "Томтранс Логістик"; 
  • ТОВ "БНК Транс"; 
  • ТОВ "Нова логістична компанія"; 
  • ТОВ "Еконо ЛТД"; 
  • ТОВ "Стрільчук Транс"; 
  • ТОВ "Ковальов-Райт Вей"; 
  • ТОВ "Еліт-авто-плюс".

Станом на 26 лютого 2026 року вже 857 суб’єктів господарювання отримали статус "критичних".

Накази щодо рішень засідань Комісії публікуються на офіційному сайті "Укртрансбезпеки". Наступне засідання заплановане на 5 березня 2026 року. Розгляд документів відбувається щочетверга. До розгляду приймаються пакети документів, які надійшли до понеділка включно.

Нагадаємо, 18 лютого статус "важливих для економіки" отримали 16 нових компаній, а ще 13 підприємств офіційно підтвердили відповідність критеріям.

Автор:
Тетяна Ковальчук