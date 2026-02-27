Статус " критичних" для економіки отримали ще 17 транспортних компаній, 14 – його підтвердили: перелік

26 лютого на черговому засіданні Комісії з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту, було прийнято позитивне рішення щодо 31 компанії: статус "критичних" отримали 17 нових компаній, 14 – його підтвердили.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Ці суб'єкти господарювання відповідають Критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50.

Компанії, що отримали статус вперше

До переліку внесено наступні нові автомобільні компанїй:

ТОВ "ТК Ол-Транс";

ТОВ "Імпорт сервіс юг";

ТОВ "Брікеррі";

ТОВ "Расл Транс";

ТОВ "Йович Транс Сервіс";

ТОВ "Транспортна компанія "Укрлогістика";

ТОВ "БЛГ Віді Логістикс";

ТзОВ "Галицька гуртівня";

ТОВ "Стандарт-Оіл 1";

ТОВ "Козак-Груп";

ТОВ "Вайт Сервіс";

ТОВ "Торгруп";

ТОВ "Євро транс клас 1";

ТОВ "Укрінтерекспедиція";

ТОВ "Сервіс-Чемпіон";

ТОВ "МВВ-Транс";

ТОВ "Трансгруп юа".

Підприємства, що підтвердили статус

Раніше отриманий статус підтвердили такі транспортні компанії:

ТОВ "ТК-КІМ";

ТОВ "Міртранс";

ТОВ "АСД-Транс";

ТОВ "Транспортна компанія "Акріор";

ТОВ "Автологістика";

ТОВ ПКФ "Молдінг";

ТОВ "Латтепс";

ТОВ "Томтранс Логістик";

ТОВ "БНК Транс";

ТОВ "Нова логістична компанія";

ТОВ "Еконо ЛТД";

ТОВ "Стрільчук Транс";

ТОВ "Ковальов-Райт Вей";

ТОВ "Еліт-авто-плюс".

Станом на 26 лютого 2026 року вже 857 суб’єктів господарювання отримали статус "критичних".

Накази щодо рішень засідань Комісії публікуються на офіційному сайті "Укртрансбезпеки". Наступне засідання заплановане на 5 березня 2026 року. Розгляд документів відбувається щочетверга. До розгляду приймаються пакети документів, які надійшли до понеділка включно.

Нагадаємо, 18 лютого статус "важливих для економіки" отримали 16 нових компаній, а ще 13 підприємств офіційно підтвердили відповідність критеріям.