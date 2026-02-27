- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Статус " критичних" для економіки отримали ще 17 транспортних компаній, 14 – його підтвердили: перелік
26 лютого на черговому засіданні Комісії з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки у галузі автомобільного транспорту, було прийнято позитивне рішення щодо 31 компанії: статус "критичних" отримали 17 нових компаній, 14 – його підтвердили.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".
Ці суб'єкти господарювання відповідають Критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50.
Компанії, що отримали статус вперше
До переліку внесено наступні нові автомобільні компанїй:
- ТОВ "ТК Ол-Транс";
- ТОВ "Імпорт сервіс юг";
- ТОВ "Брікеррі";
- ТОВ "Расл Транс";
- ТОВ "Йович Транс Сервіс";
- ТОВ "Транспортна компанія "Укрлогістика";
- ТОВ "БЛГ Віді Логістикс";
- ТзОВ "Галицька гуртівня";
- ТОВ "Стандарт-Оіл 1";
- ТОВ "Козак-Груп";
- ТОВ "Вайт Сервіс";
- ТОВ "Торгруп";
- ТОВ "Євро транс клас 1";
- ТОВ "Укрінтерекспедиція";
- ТОВ "Сервіс-Чемпіон";
- ТОВ "МВВ-Транс";
- ТОВ "Трансгруп юа".
Підприємства, що підтвердили статус
Раніше отриманий статус підтвердили такі транспортні компанії:
- ТОВ "ТК-КІМ";
- ТОВ "Міртранс";
- ТОВ "АСД-Транс";
- ТОВ "Транспортна компанія "Акріор";
- ТОВ "Автологістика";
- ТОВ ПКФ "Молдінг";
- ТОВ "Латтепс";
- ТОВ "Томтранс Логістик";
- ТОВ "БНК Транс";
- ТОВ "Нова логістична компанія";
- ТОВ "Еконо ЛТД";
- ТОВ "Стрільчук Транс";
- ТОВ "Ковальов-Райт Вей";
- ТОВ "Еліт-авто-плюс".
Станом на 26 лютого 2026 року вже 857 суб’єктів господарювання отримали статус "критичних".
Накази щодо рішень засідань Комісії публікуються на офіційному сайті "Укртрансбезпеки". Наступне засідання заплановане на 5 березня 2026 року. Розгляд документів відбувається щочетверга. До розгляду приймаються пакети документів, які надійшли до понеділка включно.
Нагадаємо, 18 лютого статус "важливих для економіки" отримали 16 нових компаній, а ще 13 підприємств офіційно підтвердили відповідність критеріям.