Европейцев не пугает дорогая нефть: почему спрос на топливо в ЕС остается высоким

Несмотря на резкий рост оптовых цен на нефть, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, европейские потребители не спешат сокращать использование топлива. Признаков массового падения спроса в регионе практически не зафиксировано.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Bloomberg.

По данным консалтинговой компании Energy Aspects, текущее потребление нефтепродуктов (в том числе дизельного горючего и бензина) в Европе соответствует средним сезонным показателям за последние пять лет.

Это происходит на фоне значительного удорожания ресурсов из-за угрозы закрытия Ормузского пролива – критически важного транспортного узла для мирового энергорынка.

Государственная поддержка

Ключевым фактором устойчивости спроса явилась оперативная реакция европейских правительств.

Чтобы защитить кошельки граждан от ценовых шоков, страны ЕС начали активно применять проверенные инструменты:

  • введение налоговых льгот на горючее;
  • временное понижение ставок НДС;
  • прямые субсидии для смягчения стоимости литра горючего на АЗС.

"Европейские правительства быстро вернулись к налоговым льготам, что смягчает влияние оптовых цен на затраты конечного потребителя. Однако обратной стороной таких мер является расхождение между реальной розничной ценой и сигналами рынка", - объясняет Коэн Весселс, руководитель отдела спроса в Energy Aspects.

Дефицит без компенсации

Ранее аналитики прогнозировали, что высокая стоимость нефти заставит потребителей экономить, что частично компенсировало бы ограничение поставок из-за конфликта с Ираном.

Однако "замороженный" спрос создает дополнительное давление на рынок: предложение сокращается, а потребление не падает, что в перспективе может привести к еще большему дефициту нефтепродуктов в мире.

Напомним, мировой рынок нефти лихорадит из-за противостояния США и Ирана, непосредственно влияющего на украинские стелы АЗС. Несмотря на напряженную ситуацию в Ормузском проливе, украинские водители получили временную передышку: цены на бензин, дизель и автогаз демонстрируют падение. Однако аналитики предупреждают, что это затишье может быть обманчивым, а тренд по удешевлению — краткосрочным.

Автор:
Татьяна Бессараб