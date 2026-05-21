Війна в Ірані розганяє інфляцію в ЄС: чого чекати країнам Європи

Єврокомісія знизила прогнози для найбільших економік ЄС. Ціни на нафту і газ тиснуть на бюджети, а Брюссель попереджає про падіння ВВП та різке зростання інфляції.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

Падіння ВВП та зліт інфляції

Брюссель суттєво погіршив економічні очікування. Наразі єврокомісія прогнозує, що зростання у валютній зоні з 21 країни становитиме лише 0,9% цього року.

Для порівняння, у 2025 році цей показник був на рівні 1,4%, а у попередньому листопадовому прогнозі очікувалося 1,2%.

Прогноз зростання ВВП на 2027 рік також знижено — до 1,2% замість раніше оцінених 1,4%.

Водночас інфляція в єврозоні цього року, за прогнозами, зросте до 3%. Це значно вище за торішні 2,1% та попередній очікуваний показник у 1,9%.

Енергетичний шок

Війна США та Ізраїлю проти Ірану спровокувала різке зростання цін на нафту і газ, а також порушила світові ланцюги поставок інших товарів. Це збільшило витрати європейської промисловості та домогосподарств, змусивши уряди витрачати кошти на захист своїх економік.

Ситуація посилила давні проблеми блоку з відновленням стагнуючого зростання та покращенням конкурентоспроможності на тлі торговельних тарифів США та тиску з боку Китаю.

"Конфлікт на Близькому Сході спричинив серйозний енергетичний шок, що стало ще одним випробуванням для Європи, яка орієнтується в і без того нестабільному геополітичному та торговельному середовищі", – заявив комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Стагнація лідерів та падіння Ірландії

У четвер комісія знизила очікування щодо зростання по всьому блоку:

Німеччина (найбільша економіка) зросте лише на 0,6% замість прогнозованих у листопаді 1,2%.

(найбільша економіка) зросте лише на 0,6% замість прогнозованих у листопаді 1,2%. Італія — перспективи погіршено до 0,5% (було 0,8%).

— перспективи погіршено до 0,5% (було 0,8%). Франція — темпи зростання знижено до 0,8% (було 0,9%).

— темпи зростання знижено до 0,8% (було 0,9%). Ірландія стане єдиною економікою ЄС, яка скоротиться цього року — її падіння становитиме 1,2% (раніше очікувалося незначне зростання).

Війна в Ірані стала вже третім економічним шоком для ЄС за останні шість років — після пандемії Covid-19 та повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Через необхідність бюджетних вливань для підтримки економіки, за даними Комісії, співвідношення боргу єврозони до ВВП цього року зросте до 90,2% (проти 88,7% у 2025 році), а у 2027 році сягне 91,2%.

Нагадаємо, попри різке зростання оптових цін на нафту, спричинене конфліктом на Близькому Сході, європейські споживачі не поспішають скорочувати використання палива. Ознак масового падіння попиту в регіоні наразі практично не зафіксовано.

Європейські уряди швидко повернулися до податкових пільг, що пом’якшує вплив оптових цін на витрати кінцевого споживача.