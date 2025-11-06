В октябре украинские компании сократили импорт битума: какая причина

В октябре 2025 года в Украине зафиксировано сокращение импорта битума на 23% — общий объем поставок составил 22 тыс. т. Это уменьшение происходит третий месяц подряд и является типичным сезонным спадом, связанным с завершением активных ремонтных и дорожно-строительных работ.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Enkorr.

В прошлом месяце украинские компании импортировали битум преимущественно из Польши, Литвы и Румынии, причем на польские компании пришлось 60% всех поставок.

Более половины объемов, или 11,8 тыс. т, в октябре поступило от польского ORLEN. Битумное подразделение Unimot было вторым по объему поставщиком и отгрузило 1,44 тыс. т продукта.

В целом поставки от польских компаний в октябре сократились на 12% до 13,4 тыс. т. В то же время объемы поставок от ORLEN Lietuva составили 5 тыс. т, что на 43% меньше по сравнению с сентябрем.

В этом году импорт битума рос (в частности, в 2,3 раза), что было обусловлено увеличением финансирования дорожного строительства. Сначала в бюджете на 2025 год на ремонт стратегически важных участков было предусмотрено 12,6 млрд. грн., однако Кабмин дополнительно выделил еще почти 8 млрд. грн.

Напомним, в июле 2025 года импорт битума в Украину достиг 38 тысяч тонн, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения России.