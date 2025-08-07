Украина удвоила импорт битума: в июле зафиксированы рекордные объемы с начала полномасштабной войны

В июле 2025 года импорт битума в Украину достиг 38 тысяч тонн, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Это самый высокий показатель с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на enkorr.

Более высокие объемы наблюдались только в 2021 году при реализации государственной программы "Большая стройка", когда ежемесячно импортировали около 92 тысяч тонн.

Основным источником поставки остается Польша: оттуда поступило 24,4 тыс. т битума, из которых 20,4 тыс. т обеспечил концерн PKN ORLEN, еще 1,9 тыс. т – компания Unimot.

На втором месте по объемам импорта – Румыния. В июле из этой страны ввезли 5,9 тыс. т, из которых 4,5 тыс. т поставила Vitaro Energy, а около 1 тыс. т – компания Bitholder. Также было импортировано 5,2 тыс. т из ORLEN Lietuva (Литва).

Впервые с ноября 2021 г. возобновились морские поставки: 2,5 тыс. т битума от греческой компании Motor Oil доставлено морем.

В целом за январь-июль 2025 импорт битума удвоился, достигнув 77,5 тыс. т. Крупнейшими импортерами стали:

АО "Энерго Трейд" - 27,3 тыс. т;

"Агродон Трейд" - 17 тыс. т;

ОДО "ДРСУ №88" - 5,2 тыс. т.

Причиной роста импорта явилось расширение финансирования дорожной инфраструктуры. В госбюджете на 2025 год заложено 12,6 млрд грн на ремонт ключевых участков дорог. Хотя эта сумма меньше, чем в прошлом году, в апреле Кабмин дополнительно выделил 5,2 млрд грн на дороги в прифронтовых регионах, а в мае еще 2,78 млрд грн на развитие общей сети.

В июне украинские компании импортировали 17 тысяч тонн битума, что на 92% больше, чем в предыдущем месяце. Росту поставок способствовало сезонное расширение дорожных работ, а также дополнительное финансирование из госбюджета на восстановление и содержание дорог в прифронтовых регионах.