Украина почти удвоила импорт битума в июне

В июне 2025 года украинские компании импортировали 17 тысяч тонн битума, что на 92% больше, чем в прошлом месяце. Росту поставок способствовало сезонное расширение дорожных работ, а также дополнительное финансирование из госбюджета на восстановление и содержание дорог в прифронтовых регионах.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на enkorr.

Наибольшие объемы битума были ввезены из Польши – 10,9 тыс. тонн и Литвы – 3,9 тыс. тонн. Основным поставщиком стала компания Orlen, обеспечившая более 70% всех поставок, или 11,9 тыс. тонн. Польская компания Unimot Bitumen отгрузила еще 1,6 тыс. тонн продукции.

Из Румынии в Украину поступило 2,3 тыс. тонн битума. Крупнейшим румынским поставщиком стал трейдер Vitaro Energy, поставивший 1,9 тыс. тонн.

В этом месяце Украина впервые с октября 2022 получила партию битума из Турции. Поставку объемом 21 тонну осуществила компания Global Gas Trans.

Всего за первое полугодие 2025 г. объемы импорта битума выросли на 27% и достигли 39,4 тыс. тонн. Значительную долю роста обеспечили именно июньские поставки – рекордные с октября 2023 года.

Напомним, в 2025 году государственный бюджет предусмотрел 12,6 млрд грн на ремонт дорожной инфраструктуры, что на 26% меньше, чем в прошлом. Однако в апреле правительство дополнительно выделило 5,2 млрд грн в поддержку дорог в зонах, важных для обороны и логистики. Также в апреле объемы импорта битума увеличились на 18% по сравнению с мартом и составили 6 тыс. т.е.