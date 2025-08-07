Україна подвоїла імпорт бітуму: у липні зафіксовано рекордні обсяги з початку повномасштабної війни

У липні 2025 року імпорт бітуму в Україну досяг 38 тисяч тонн, що у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року. Це найвищий показник з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на enkorr.

Вищі обсяги спостерігались лише у 2021 році під час реалізації державної програми "Велике будівництво", коли щомісячно імпортували близько 92 тисяч тонн.

Основним джерелом постачання залишається Польща: звідти надійшло 24,4 тис. т бітуму, з яких 20,4 тис. т забезпечив концерн PKN ORLEN, ще 1,9 тис. т — компанія Unimot.

На другому місці за обсягами імпорту — Румунія. У липні з цієї країни ввезли 5,9 тис. т, з яких 4,5 тис. т поставила Vitaro Energy, а близько 1 тис. т — компанія Bitholder. Також було імпортовано 5,2 тис. т з ORLEN Lietuva (Литва).

Вперше з листопада 2021 року відновилися морські поставки: 2,5 тис. т бітуму від грецької компанії Motor Oil доправлено морем.

Загалом за січень–липень 2025 року імпорт бітуму подвоївся, сягнувши 77,5 тис. т. Найбільшими імпортерами стали:

АТ "Енерго Трейд" — 27,3 тис. т;

"Агродон Трейд" — 17 тис. т;

ТДВ "ШРБУ №88" — 5,2 тис. т.

Причиною зростання імпорту стало розширення фінансування дорожньої інфраструктури. У держбюджеті на 2025 рік закладено 12,6 млрд грн на ремонт ключових ділянок доріг. Хоча ця сума менша, ніж торік, у квітні Кабмін додатково виділив 5,2 млрд грн на дороги у прифронтових регіонах, а в травні — ще 2,78 млрд грн на розвиток загальної мережі.

Додамо, у червні українські компанії імпортували 17 тисяч тонн бітуму, що на 92% більше, ніж у попередньому місяці. Зростанню постачань сприяло сезонне розширення дорожніх робіт, а також додаткове фінансування з держбюджету на відновлення та утримання доріг у прифронтових регіонах.