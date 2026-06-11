Україна наростила імпорт бітуму з ЄС: головними постачальниками стали три країни

За підсумками травня імпорт бітуму в Україну збільшився в півтора раза порівняно з попереднім місяцем і становив 38,1 тис. т. Порівняно з аналогічним періодом минулого року обсяги зросли у п’ять разів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

За даними Консалтингової групи "А-95", за перший тиждень червня в країну надійшло 18,8 тис. т бітуму, що становить половину від усього травневого обсягу. Кратне збільшення поставок зумовлено зростанням попиту під час сезону дорожніх робіт. Минула зима через сильні морози, різкі температурні перепади та рясні опади призвела до суттєвого пошкодження дорожнього покриття.

Як наслідок, на початку березня український уряд виділив 12,6 млрд грн на капітальний та ямковий ремонти доріг загальною площею 3,5 млн кв. м. Роботи проходять у два етапи — до червня і до жовтня.

У травні майже весь імпортний бітум постачався з трьох країн:

Румунія забезпечила понад половину обсягів, а саме 19,5 тис. т (серед великих постачальників — Vitaro Energy з 5,9 тис. т, Bitholder з 4,4 тис. т та Rinaco Trade з 3,7 тис. т);

Литва стала другим за обсягом напрямком, звідки компанія Orlen Lietuva відвантажила 10,9 тис. т;

Польща забезпечила 7,8 тис. т сировини (основний обсяг у 4,6 тис. т припав на виробника Orlen, а підрозділ групи Unimot відвантажив 2,3 тис. т).

Заводи Unimot Bitumen в Ясло і Чеховіце-Дзедзіце здатні виробляти близько 600 тис. т бітуму на рік і покривають понад 50% потреб польського ринку, тому Україна для них не є пріоритетом.

"Компанія має можливість продавати бітум в Україну, але через ціноутворення внутрішній ринок Польщі є більш вигідним напрямком", — зазначив Адам Сікорський під час виступу на конференції Petroleum Ukraine. Warsaw’2026.

Також у травні 25 тонн бітуму надійшло з Болгарії від компанії BMT 1. Закупівлі здійснювали 28 компаній, але понад 75% обсягів імпортували два гравці: "Агродон Трейд" (15,2 тис. т) та "АТ Енерго Трейд" (14,1 тис. т). По 1,5 тис. т завезли ТДВ ШРБУ №88 і "Титан Трейд".

Загалом за п’ять місяців в Україну імпортували 88,4 тис. т бітуму. Головними напрямками стали Румунія (38,5 тис. т); Литва (34,6 тис. т); Польща (15,2 тис. т).

Нагадаємо, за підсумками квітня обсяги імпорту бітуму в Україну становили 25,7 тисячі тонн. Цей показник більш ніж у 4 рази перевищує результати аналогічного періоду минулого року та на 32% більший за обсяги березня