Украина нарастила импорт битума из ЕС: главными поставщиками стали три страны

По итогам мая импорт битума в Украину увеличился в полтора раза по сравнению с предыдущим месяцем и составил 38,1 тыс. т. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году объемы выросли в пять раз.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

По данным Консалтинговой группы "А-95", за первую неделю июня в страну поступило 18,8 тыс. т битума, что составляет половину всего майского объема. Кратное увеличение поставок обусловлено ростом спроса в сезон дорожных работ. Прошлая зима из-за сильных морозов, резких температурных перепадов и обильных осадков привела к существенному повреждению дорожного покрытия.

Как следствие, в начале марта украинское правительство выделило 12,6 млрд грн на капитальный и ямочный ремонт дорог общей площадью 3,5 млн кв. м. Работы проходят в два этапа – до июня и до октября.

В мае почти весь импортный битум поставлялся из трех стран:

Румыния обеспечила более половины объемов, а именно 19,5 тыс. т (среди крупных поставщиков – Vitaro Energy с 5,9 тыс. т, Bitholder с 4,4 тыс. т и Rinaco Trade с 3,7 тыс. т);

Литва стала вторым по объему направлением, откуда компания Orlen Lietuva отгрузила 10,9 тыс. т;

Польша обеспечила 7,8 тыс. т сырья (основной объем в 4,6 тыс. т пришелся на производителя Orlen, а подразделение группы Unimot отгрузило 2,3 тыс. т).

Заводы Unimot Bitumen в Ясло и Чеховице-Дзедзице способны производить около 600 тыс. т битума в год и покрывают более 50% потребностей польского рынка, поэтому Украина для них не является приоритетом.

"Компания имеет возможность продавать битум в Украину, но из-за ценообразования внутренний рынок Польши является более выгодным направлением", - отметил Адам Сикорский, выступая на конференции Petroleum Ukraine. Warsaw'2026.

Также в мае 25 тонн битума поступило из Болгарии от компании BMT 1. Закупки производили 28 компаний, но более 75% объемов импортировали два игрока: "Агродон Трейд" (15,2 тыс. т) и "АО Энерго Трейд" (14,1 тыс. т). По 1,5 тыс. т завезли ОДО ШРСУ №88 и "Титан Трейд".

В общей сложности за пять месяцев в Украину импортировали 88,4 тыс. т битума. Главными направлениями стали Румыния (38,5 тыс. т); Литва (34,6 тыс. т); Польша (15,2 тыс. т).

Напомним, по итогам апреля объемы импорта битума в Украину составляли 25,7 тысячи тонн. Этот показатель более чем в 4 раза превышает результаты аналогичного периода прошлого года и на 32% больше объемов марта