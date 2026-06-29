Volkswagen планирует расторгнуть соглашение с Bosch по беспилотным автомобилям

Немецкий автоконцерн Volkswagen намерен закрыть общий проект по разработке систем автоматического управления автомобилями, который он развивал вместе с поставщиком Bosch. Главная причина такого решения – масштабное сокращение расходов на фоне кризиса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Reuters.

Партнерство началось в 2022 году. Тогда программное обеспечение для беспилотников и помощников водителя поручили разрабатывать специальное ИТ-подразделение Volkswagen под названием Cariad вместе со специалистами Bosch.

По данным журналистов, в этот проект вложили около 1.5 миллиарда евро, однако технология так и не оправдала ожиданий внутренних тестировщиков и сейчас проигрывает конкурентам.

Официальный разрыв контракта может произойти уже в ближайшее время. Автогигант ищет другого разработчика электроники и программного обеспечения для своих будущих беспилотных моделей — новое соглашение с другим партнером планируют подписать до сентября.

В Cariad и Bosch отказались комментировать ситуацию, заявив лишь, что регулярно проверяют совместные разработки на соответствие рыночным целям.

Хронология кризиса немецкого автогиганта

Свертывание технологического проекта с Bosch стало очередным шагом в попытках руководства стабилизировать финансовое состояние концерна, стремительно ухудшающегося в последнее время.

Ранее сообщалось, что кризис в крупнейшем автомобильном концерне Европы Volkswagen оказался значительно глубже, чем считалось ранее. Большинство высшего руководства немецкого гиганта признают, что текущее финансовое положение предприятия и падение продаж ставят под угрозу именно его дальнейшее существование.

За неимением средств, в частности, стало известно, что Volkswagen продаст свой завод двигателей за 7,4 миллиарда евро. Концерн уже согласился отдать 51% акций своего предприятия Everllence, производящего крупные дизельные двигатели, американской инвестиционной компании Bain Capital.

Кроме того, Volkswagen планирует закрыть четыре завода и уволить 100 тысяч человек. Генеральный директор компании Оливер Блюме рассматривает возможность ликвидации заводов на родине и массового увольнения работников, чтобы попытаться сохранить конкурентоспособность бренда.