Volkswagen планує розірвати угоду з Bosch щодо безпілотних автомобілів

Німецький автоконцерн Volkswagen збирається закрити спільний проєкт із розробки систем автоматичного керування автомобілями, який він розвивав разом із постачальником Bosch. Головна причина такого рішення — масштабне скорочення витрат на тлі кризи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Reuters.

Партнерство розпочалося у 2022 році. Тоді програмне забезпечення для безпілотників та помічників водія доручили розробляти спеціальному ІТ-підрозділу Volkswagen під назвою Cariad разом із фахівцями Bosch.

За даними журналістів, у цей проєкт вклали близько 1.5 мільярда євро, проте технологія так і не виправдала очікувань внутрішніх тестувальників і наразі програє конкурентам.

Офіційне розірвання контракту може відбутися вже найближчим часом. Наразі автогігант шукає іншого розробника електроніки та програмного забезпечення для своїх майбутніх безпілотних моделей — нову угоду з іншим партнером планують підписати до вересня.

У Cariad та Bosch відмовилися коментувати ситуацію, заявивши лише, що регулярно перевіряють спільні розробки на відповідність ринковим цілям.

Хронологія кризи німецького автогіганта

Згортання технологічного проєкту з Bosch стало черговим кроком у спробах керівництва стабілізувати фінансовий стан концерну, який стрімко погіршується протягом останнього часу.

Раніше повідомлялося, що криза в найбільшому автомобільному концерні Європи Volkswagen виявилася значно глибшою, ніж вважалося раніше. Більшість вищого керівництва німецького гіганта визнає, що поточне фінансове становище підприємства та падіння продажів ставлять під загрозу саме його подальше існування.

Через брак коштів, зокрема, стало відомо, що Volkswagen продасть свій завод двигунів за 7,4 мільярда євро. Концерн уже погодився віддати 51% акцій свого підприємства Everllence, яке виготовляє великі дизельні двигуни, американській інвестиційній компанії Bain Capital.

Окрім цього, що Volkswagen планує закрити чотири заводи та звільнити 100 тисяч людей. Генеральний директор компанії Олівер Блюме розглядає можливість ліквідації заводів на батьківщині та масового звільнення працівників, щоб спробувати зберегти конкурентоспроможність бренду.