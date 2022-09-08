За время войны украинцы купили антидепрессантов почти на полмиллиарда гривен

За первые 6 месяцев 2022 украинцы купили антидепрессантов на 496 миллионов гривен, что на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщает Forbes.

Наибольший рост продаж был зафиксирован в феврале – сразу на 50%.

Среди топ-10 фармкомпаний, заработавших на продажах антидепрессантов украинцам, только одна украинская.

"Фарма Старт", входящая в швейцарскую Acino Group, за шесть месяцев 2022 года продала антидепрессантов на 103 млн грн. Это 20% всей суммы продаж этой категории лекарств в Украине. Далее следуют датская Lundbeck и американская Pfizer.

Если считать по количеству проданных упаковок, то в тройке лидеров появляются еще две украинские фармкомпании - "Лекхим" и "Опытный завод "ГНЦЛС".

В брендах по продажам в деньгах лидирует Pfizer с его препаратом "Золофт", которого было продано вдвое больше, чем в прошлом году – на 47 млн грн.

Самым популярным за этот период антидепрессантом в упаковках среди украинцев стал "Амитриптилин". Его продали более 180 000 упаковок

Руководители фармацевтических компаний отмечают, что чем дольше будут продолжаться военные действия, тем больше будут расти продажи антидепрессантов.

Ожидается, что по итогам 2022 объем продаж таких препаратов может составить около 1 миллиарда гривен.

Эксперты предполагают, что если бы из страны не выехали несколько миллионов украинцев, продажи антидепрессантов выросли по меньшей мере на 70%.

Отметим, по прогнозам Министерства здравоохранения, более 15 миллионов украинцев будут нуждаться в психологической помощи по результатам войны.