Не тільки війна. НБУ назвав основні причини подорожчання продуктів

За даними Держстату, у серпні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 23,8% (із 22,2% у липні), у місячному склала 1,1%. Окрім війни, ціни на продукти та товари підштовхнуло вгору підвищення курсу долара, при цьому по кожній групі товарів є свої чинники подорожчання.

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Про це йдеться в коментарі Національного банку щодо рівня інфляції в серпні 2022 року.

Регулятор зазначає, що війна та її наслідки, такі як порушення ланцюгів поставок та руйнування виробництв, залишається основною причиною прискорення інфляції. Але показник росту цін другий місяць поспіль дещо нижчий за траєкторію базового прогнозу НБУ.

Стримували зростання цін фіксація тарифів на газ і тепло та насичення внутрішнього ринку пальним.

Непродовольчі товари подорожчали у серпні на 16,7% р/р. Це зумовлено ростом курсу долара, а також обмеженим постачанням нових партій товарів, значними логістичними витратами бізнесу, вичерпанням запасів і погіршенням девальваційних очікувань.

Оброблені продовольчі товари подорожчали на 23,9% р/р. Темпи зростання цін на рибні, молочні, кондитерські вироби, олія, олійні продукти, безалкогольні напої та сухофрукти пришвидшились через вищі витрати бізнесу та вплив коригування офіційного курсу гривні на вартість зазначених товарів через подорожчання імпорту.

Послуги подорожчали на 15,6% р/р, в тому числі, у зв'язку з поверненням українців додому, що збільшило попит та прискорювало подорожчання оренди житла. Цей чинник, посилений дефіцитом деяких витратних матеріалів та робочої сили, зумовлював зростання вартості послуг із ремонту житла.

Вищими темпами зростали ціни на сирі продукти харчування (+ 40,8% р/р) через зменшення пропозиції та збільшення виробничих витрат бізнесу.

Очікування споживачів щодо скорочення виробництва та подорожчання енергоносіїв призвели до швидшого зростання ціни на цукор.

Ціни на паливо в серпні стабілізувалися на нижчих рівнях порівняно з попередніми місяцями завдяки здешевленню нафти (в річному вимірі). Однак, у річному вимірі подорожчання палива на АЗС залишається відчутним. Водночас майже не змінилися за рік ціни на одяг і взуття, а також тарифи на послуги ЖКГ.

Нагадаємо, за даними ПриватБанку, у серпні українці менше витрачали на харчі - в порівнянні з липнем обсяги оплат картками в продуктових магазинах впав на 4%. Втім, частка витрат на їжу в загальних карткових витратах складає понад 45%.