В госбюджет в июле поступило 169,6 млрд гривен

Фактический дефицит государственного бюджета составил 3,7 млрд грн, в том числе общего фонда – 4,8 млрд гривен.

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По данным Государственной казначейской службы Украины, в июле 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 169,6 млрд гривен. При этом кассовые расходы государственного бюджета были осуществлены в объеме 182,5 млрд грн, в том числе общего фонда – в сумме 174,5 млрд грн, или 94,9% от росписи июля.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

Также в июле в общий фонд государственного бюджета поступило 80,4 млрд грн международной помощи (грантов).

Отмечается, что в июле фактический дефицит государственного бюджета составил 3,7 млрд грн, в том числе общего фонда – 4,8 млрд гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-июль 2022 года составили 613,8 млрд грн или 115,6% от запланированных на этот период. От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 402,1 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 44,2 млрд грн (1066,1 млн долл США и 388,3 млн евро). При этом, за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 344,5 млрд грн, в том числе путем приобретения в собственность Национальным банком Украины – 255,0 млрд грн.

Напомним, что инфляция в Украине по итогам 2022 превысит 30%, а ВВП сократится на треть.