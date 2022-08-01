Дефицит валюты в прошлом: стоит ли ожидать укрепления гривны в первую неделю августа

Новости на валютном рынке все больше вдохновляют на сдержанный оптимизм. Национальный банк начинает, наконец, серьезно пополнять валютные запасы. В то же время на наличном рынке наблюдается определенная турбулентность, имеющая отражение на котировках доллара и евро, но это явление носит временный характер и вызвано установлением нового уровня официального курса НБУ.

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Регулятор уже начал делать ряд шагов по укреплению украинской национальной валюты. В частности, для коммерческих банков упрощен процесс валютообменных операций. Это должно увеличить предложение иностранных валют. Стабилизировать курс гривни на межбанковском рынке могут также ожидания поступлений экспортной выручки от продаж зерна. Все перечисленное может способствовать укреплению гривни как на межбанке, так и в обменных пунктах, а ориентиром будет официальный курс НБУ.

Курс в банках и на "черном" рынке

В банках и на "черном" рынке доллар и евро прогнозировано подорожали. Но на "черном" рынке это произошло более резко.

Если в понедельник, 25 июля, доллар в банках стоил 38-39,3 грн/$, то уже в воскресенье, 31 июля, курс составил 40-41,5 грн/$. На "черном" рынке прошлая неделя начиналась с 39,05-39,4 грн/$, а закончилась на уровне 40-41 грн/$ (максимальное значение было зафиксировано 29 июля – 41,6-42,2 грн/$).

С евро ситуация схожая. В минувший понедельник курс в банках составлял 38,2–39,8 грн/€, а в воскресенье – 40,3–42 грн/€. На "черном" рынке 25 июля курс составлял 39,5-40 грн/€, а к концу недели – 40,2-41,55 грн/€ (пика котировки достигли 29 июля – 41,9-42,8 грн/€).

"На наличном валютном рынке на прошлой неделе гривна к доллару опустилась ниже уровня 41,5 грн/$, а евро укрепился до отметки 42,5 грн/€. Дальнейшая девальвация гривни будет носить преимущественно "эмоциональный" характер, поэтому спешить с ее продажами не стоит", – добавляет аналитик RoboForex Андрей Гойлов.

Как утверждают опрошенные нами аналитики, такое удорожание является прямым следствием решения НБУ ослабить официальный курс гривны с 29,25/$ до 36,57 грн/$. Поэтому "встряска" для валютного рынка будет носить временный характер. Об этом говорит и глава совета Нацбанка Богдан Данилишин. "Ничего критического не произошло. Определенная дестабилизация на рынке наличной валюты после ослабления официального курса носит временный характер", – отметил он на своей странице в Facebook.

Что касается банков, то он отметил, что одной из причин текущей ситуации стала невозможность мгновенно подкрепить обменные кассы наличной валютой. Однако председатель совета НБУ утверждает, что регулятор и банки принимают меры по приближению курса наличного рынка к новому официальному курсу.

"Первые дни работы межбанковского валютного рынка после установления официального курса на уровне 36,5686 показали, что в Украине нет проблем с безналичным долларом, на межбанковском рынке есть профицит валюты, позволяющий НБУ пополнять ЗВР", – добавил Богдан Данилишин.

По его словам, вопрос приближения безналичного и наличного курса носит технический характер, который упирается в логистические процессы, связанные с ввозом наличной валюты в Украину и с подкреплением касс банков в Киеве и регионах.

Согласно прогнозам опрошенных Delo.ua участников рынка, курс доллара на этой неделе в банках и на "черном" рынке вряд ли преодолеет отметку в 42 грн/$. Курс евро также вероятнее всего этого "потолка" не достигнет. И действительно, первую неделю августа гривна на наличном рынке начала с заметного укрепления.

НБУ скупает валюту на межбанке

Нацбанк наконец-то начал серьезно пополнять свои резервы и впервые с начала марта вышел в "плюс". На прошлой неделе регулятор приобрел на межбанке большой объем валюты на сумму свыше $682 млн. Продал НБУ при этом почти $33 млн и таким образом в течение недели увеличил золотовалютные резервы на $650 млн.

С начала войны по 22 июля Нацбанк выкупил более $2,118 млрд, а продал более $12,271 млрд (сальдо – минус $10,153 млрд). С начала года НБУ выкупил более $2,775 млрд, а реализовал на межбанке свыше $15,041 млрд. Таким образом, с начала года резервы регулятора "похудели" почти на $12,266 млрд.

Отметим, что Нацбанк проводит торги на межбанке только по фиксированному курсу: до 21 июля с американской валютой такие сделки совершались по 29,25/$ грн, а после этой даты они будут проходить по курсу 36,57 грн/$.

В начале войны НБУ открыл интервенции в евро, но с середины мая их прекратил.

Технический дефолт Нафтогаза: Минфин удерживает в Украине валюту

Напомним, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранных валютах с уровня "CCC" до "C". Также на прошлой неделе прошел технический дефолт НАК "Нафтогаз" по внешним заимствованиям.

По словам руководства компании, средства на погашение долга на счетах были, но Кабмин разрешения на выплату не дал. Таким образом, Минфин пытается удержать валютные ресурсы в стране. Аналогичные действия с высокой вероятностью будут предприняты по обязательствам "Укравтодора" и "Укрэнерго".

"При "хроническом" дефиците госбюджета, затяжных боевых действиях и ограниченном экспорте такое развитие событий было неизбежным. Параллельно Украина ведет переговоры по отсрочке платежей по евробондам в сентябре этого года", - подчеркнул эксперт.

Все это дестабилизирует обстановку на финансовом рынке нашей страны, которая оказывает давление на курс гривны и работает на ее девальвацию.