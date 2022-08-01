Дефіцит валюти в минулому: чи варто очікувати зміцнення гривні у перший тиждень серпня

Новини на валютному ринку все більше надихають на стриманий оптимізм. Національний банк починає нарешті серйозно поповнювати валютні запаси. У той же час на готівковому ринку спостерігається певна турбулентність, що має відображення на котируваннях долара та євро, але це явище має тимчасовий характер й спричинене встановленням нового рівня офіційного курсу НБУ.

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Регулятор уже почав робити низку кроків для зміцнення української національної валюти. Зокрема, для комерційних банків спрощено процес валютообмінних операцій. Це має збільшити пропозицію іноземних валют. Стабілізувати курс гривні на міжбанківському ринку можуть також очікування надходжень експортного виторгу від продажу зерна. Все перераховане може сприяти зміцненню гривні як на міжбанку, так і у обмінних пунктах, а орієнтиром у такому разі буде офіційний курс НБУ.

Курс у банках і на "чорному" ринку

У банках і на "чорному" ринку долар і євро прогнозовано подорожчали. Але на "чорному" ринку це сталося більш різко.

Якщо у понеділок, 25 липня, долар у банках коштував 38-39,3 грн/$, то вже у неділю, 31 липня, курс склав 40-41,5 грн/$. На "чорному" ринку минулий тиждень починався з 39,05-39,4 грн/$, а закінчився на рівні 40-41 грн/$ (максимальне значення було зафіксовано 29 липня – 41,6-42,2 грн/$).

З євро ситуація подібна. У минулий понеділок курс у банках складав 38,2-39,8 грн/€, а в неділю – 40,3-42 грн/€. На "чорному" ринку 25 липня курс складав 39,5-40 грн/€, а під кінець тижня – 40,2-41,55 грн/€ (піку котирування досягли 29 липня – 41,9-42,8 грн/€).

"На готівковому валютному ринку минулого тижня гривня до долара опустилася нижче за рівень 41,5 грн/$, а євро зміцнився до позначки 42,5 грн/€. Подальша девальвація гривні носитиме переважно "емоційний" характер, тому поспішати з її продажами не варто", – додає аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Як стверджують опитані нами аналітики, таке подорожчання є прямим наслідком рішення НБУ послабити офіційний курс гривні з 29,25/$ грн до 36,57 грн/$. Тож "струс" для валютного ринку матиме тимчасовий характер. Про це говорить і голова ради Нацбанку Богдан Данилишин. "Нічого критичного не відбулося. Певна дестабілізація на ринку готівкової валюти після ослаблення офіційного курсу носить тимчасовий характер", – відмітив він на своїй сторінці у Facebook.

Стосовно банків він зауважив, що однією з причин поточної ситуації стала неможливість миттєво підкріпити обмінні каси готівковою валютою. Проте голова ради НБУ стверджує, що регулятор та банки вживають заходів для наближення курсу готівкового ринку до нового офіційного курсу.

"Перші дні роботи міжбанківського валютного ринку після встановлення офіційного курсу на рівні 36,5686 показали, що в Україні немає проблем з безготівковим доларом, на міжбанківському ринку є профіцит валюти, який дозволяє НБУ поповнювати ЗВР", – додав Богдан Данилишин.

За його словами, питання наближення безготівкового і готівкового курсу носить технічний характер, який впирається в логістичні процеси, пов’язані з завезенням готівкової валюти в Україну та з підкріпленням кас банків в Києві та в регіонах.

Згідно з прогнозами опитаних Delo.ua учасників ринку, курс долара цього тижня у банках і на "чорному" ринку навряд подолає відмітку у 42 грн/$. Курс євро також найвірогідніше цієї "стелі" не досягне. І справді, перший тиждень серпня гривня на готівковому ринку розпочала з помітного укріплення.

НБУ скуповує валюту на міжбанку

Нацбанк нарешті почав серйозно поповнювати свої резерви і вперше з початку березня вийшов у "плюс". Минулого тижня регулятор придбав на міжбанку великий обсяг валюти на суму понад $682 млн. Продав НБУ при цьому майже $33 млн і таким чином протягом тижня наростив золотовалютні резерви на $650 млн.

З початку війни по 22 липня Нацбанк викупив понад $2,118 млрд, а продав більше $12,271 млрд (сальдо – мінус $10,153 млрд). З початку року НБУ викупив понад $2,775 млрд, а реалізував на міжбанку понад $15,041 млрд. Таким чином з початку року резерви регулятора "схудли" майже на $12,266 млрд.

Зазначимо, що Нацбанк проводить торги на міжбанку лише за фіксованим курсом: до 21 липня з американською валютою такі угоди відбувались по 29,25/$ грн, а після цієї дати вони будуть проходити за курсом 36,57 грн/$.

На початку війни НБУ відкрив інтервенції в євро, але з середини травня їх припинив.

Технічний дефолт Нафтогазу: Мінфін утримує в Україні валюту

Нагадаємо, що міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings зменшило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземних валютах з рівня "CCC" до "C". Також минулого тижня відбувся технічний дефолт НАК "Нафтогаз" по зовнішнім запозиченням.

За словами керівництва держконцерну, кошти на погашення боргу на рахунках були, але Кабмін дозволу на виплату не дав. Таким чином Мінфін намагається утримати валютні ресурси в країні. Аналогічні дії з високою ймовірністю будуть вжиті щодо зобов'язань "Укравтодору" та "Укренерго".

"При "хронічному" дефіциті держбюджету, затяжних бойових діях та обмеженому експорті такий розвиток подій був неминучим. Паралельно Україна веде переговори щодо відстрочення платежів щодо євробондів у вересні цього року", – підкреслив експерт.

Все це дестабілізує обстановку на фінансовому ринку нашої країни, що тисне на курс гривні та працює на її девальвацію.