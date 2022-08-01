До держбюджету у липні надійшло 169,6 млрд гривень

Фактичний дефіцит державного бюджету становив 3,7 млрд грн, у тому числі, загального фонду – 4,8 млрд гривень.

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За даними Державної казначейської служби України, у липні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 169,6 млрд гривень. При цьому касові видатки державного бюджету були здійснені у обсязі 182,5 млрд грн, у тому числі загального фонду – у сумі 174,5 млрд грн, або 94,9% від розпису липня.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Також у липні до загального фонду державного бюджету надійшло 80,4 млрд грн міжнародної допомоги (грантів).

Зазначається, що у липні фактичний дефіцит державного бюджету становив 3,7 млрд грн, у тому числі, загального фонду – 4,8 млрд гривень.

Фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-липень 2022 року склали 613,8 млрд грн або 115,6 % від запланованих на цей період. Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 402,1 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті 44,2 млрд грн (1066,1 млн дол. США та 388,3 млн євро). При цьому, за рахунок випуску військових ОВДП залучено 344,5 млрд грн, у тому числі, шляхом придбання у власність Національним банком України – 255,0 млрд грн.

Нагадаємо, що інфляція в Україні за підсумками 2022 року перевищить 30%, а ВВП скоротиться на третину.