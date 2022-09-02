Ударная волна: Минфин, НБУ и НКЦБФР оценили влияние войны на украинскую и мировую экономику

В результате войны в Украине инфляционное давление будет только расти из-за оккупации части территории (украинские месторождения угля, нефти, газа и металлов стоимостью не менее $12,4 трлн сейчас под контролем войск РФ), выведения из строя объектов производственной и транспортной инфраструктуры, разрыва цепей снабжения, производства и растущих издержек предприятий.

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Рост инфляции подогревает и повышение цен на товары в странах-партнерах. Из-за резкого роста цен на продукты питания и энергоносители в августе потребительские цены в Еврозоне выросли на 9,1%, что явилось рекордным показателем инфляции в странах ЕС.

Впрочем, сдерживать рост цен в Украине будет несколько факторов. Один из главных – падение спроса на внутреннем рынке на продукты первой необходимости: малый спрос лишает смысла повышение цен, говорится в отчете Совета по финансовой стабильности, в который входят топ-чиновники Минфина, НБУ, НКЦБФР и Фонда гарантирования.

Второй весомый фактор – фиксация Нацбанком обменного курса на межбанке. Импортеры, которым необходима инвалюта для приобретения товаров за границей, будут покупать ее дешевле, чем предлагал бы свободный рынок в условиях войны: более дешевая инвалюта – более дешевые ввезенные в Украину товары.

Третий главный фактор – значительное предложение в самой Украине зерновых и масличных из-за проблем с их экспортом, а также – заморозка тарифов на коммунальные услуги.

"Помимо снижения текущего производства, война существенно сокращает потенциал экономики. Также очень существенны потери человеческого капитала из-за миграции и гибели граждан. Учитывая высокую неопределенность фактически приостановлена инвестиционная деятельность", – говорится в отчете.

Что же касается продуктов питания, то, как отмечает в комментарии нам исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, до конца этого года стоимость потребительской корзины украинцев вырастет примерно на 30%.

"Уже на сегодняшний день борщевой набор и овощи выросли примерно в полтора раза, хлеб с начала этого года подорожал на 20%. Мясо и молоко подскочили в ценах 15-18%, но это очень высокий рост за полгода", - отметил Пендзин. .

Международные партнеры не торопятся. Вся надежда на НБУ и новые налоги

Топ-чиновники снова заявляют, что для восстановления экономики Украины от последствий может потребоваться очень длительный период и значительная помощь со стороны международных партнеров. Последние же, как известно, несмотря на свои обещания, с помощью не спешат.

И действительно, если в I квартале доходы бюджета удалось поддержать за счет авансовых выплат дивидендов государственными предприятиями и перечислением в бюджет прибыли НБУ, то со II квартала все более весомой становилась поддержка от международных доноров.

Показательные цифры: на 1 августа иностранные партнеры пообещали Украине почти $34 млрд финансовой поддержки в форме грантов, кредитов и кредитных гарантий (только треть из этой суммы Украине не придется отдавать). На эту дату из анонсированных средств в госбюджет поступило только $12,7 млрд.

Вместе с тем, министр финансов Сергей Марченко недавно заявил, что до конца года планирует получить не менее $30 млрд. Максимум, на который Украина может рассчитывать до конца 2023-го - $16 млрд. И это при том, что потребность в финансировании дефицита бюджета составляет около $5 млрд в месяц.

Чтобы финансировать бюджет, Минфин, как известно, получает ресурсы непосредственно от НБУ из-за выкупа последним военных облигаций (ОВГЗ) - это фактически и есть механизм “печати” гривны. С марта по май НБУ приобрел облигаций на 120 млрд грн, что составляет 32% всех заимствований правительства за пять месяцев 2022 года.

После повышения в начале июня учетной ставки на 15 п.п. до 25% регулятор приобрел военных ОВГЗ еще на 105 млрд грн под плавающую ставку на основе учетной (условия для НБУ стали более выгодными). Да, монетарное финансирование бюджета стало вынужденным шагом, но скрытая эмиссия НБУ – латание дыр в бюджете ничем не подкрепленными деньгами.

Другими словами, вливания регулятора могут иметь крайне негативные последствия, поскольку национальная валюта обесценится, а с этим жди и роста цен. Поэтому в Кабмине и Верховной Раде все чаще говорят о необходимости увеличения налоговой нагрузки на предпринимателей.

Военное цунами дошло уже до самых отдаленных земель

Широкомасштабное вторжение РФ сократит в этом году ВВП Украины на треть. Но боевые действия в Украине не могли не отразиться на мировой экономике, хотя это влияние на данный момент не превысило глобальных последствий коронакризиса.

Война повлекла за собой ухудшение прогнозов мирового роста, сокращение глобальной торговли и привела к росту цен на энергоносители и продовольствие. Последствиями войны для мировой экономики будет заметное замедление производства и последующее ускорение инфляции.

По оценкам МВФ, темпы глобального роста по сравнению с 2021 годом замедлятся в 2022 году почти вдвое. Рост инфляции заставляет местные центробанки ускорить переход к более жесткой монетарной политике, что усложнит финансовые условия, особенно для новых рыночных экономик.

С началом войны нефть Brent, газ на хабах ЕС, железная руда (концентрат), подсолнечное масло, кукуруза и пшеница стремительно прибавили в цене на международных рынках. Цены на энергоносители и особенно газ в Европе росли опережающими темпами по сравнению с другими сырьевыми товарами.

Данные НБУ

Ситуация усугубилась заблокированными логистическими каналами и исключением России как ненадежного поставщика из схем поставок.

"Цены на пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло достигли рекордных уровней и остаются высокими. Сохраняется риск мирового продовольственного кризиса. Украина вместе с партнерами ищет пути экспорта собственных товаров, включая разблокировку своих портов", - говорят в Раде.

Последствия войны в Украине очень хорошо видны на падении ВВП основных торговых партнеров Украины – Китая, стран Центральной Европы (Болгария, Польша, Румыния, Венгрия, Хорватия), Турции, США и страны Еврозоны.

Данные НБУ

К примеру, если в прошлом году рост ВВП Китая составил 8%, то в этом году, согласно прогнозам Всемирного банка, показатель упадет ориентировочно до 4%. Существенно пострадает и Турция, которой в этом году прочат рост ВВП на уровне 2%, хотя в прошлом году этот показатель составлял 11%.

Примечательно, что ВВП страны-агрессора в этом году сократится на 9%, хотя в прошлом году рост составил около 5%.