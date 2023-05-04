В ФГИ озвучили сумму, недополучаемую от аренды госимущества из-за российской оккупации

Из-за полномасштабного российского вторжения в 2022 году и оккупации РФ новых территорий государственный бюджет Украины недополучил 1,209 миллиарда гривен платы за аренду госимущества.

Как говорится в сообщении Фонда госимущества, в эти подсчеты включены суммы, которые должны были оплатить арендаторы государственного имущества на временно оккупированных территориях Украины.

‎Фонд напоминает, что регулярно с 2014 года проводил работу по фиксации сумм недополученной арендной платы в зоне ООС, АР Крым и Севастополе, однако с 24 февраля 2022 года эта территория расширилась в результате полномасштабного вторжения.

Кроме того, при подсчете размера ущерба ФГИ учел предоставление льгот в виде освобождения от уплаты арендных платежей и скидки в размере 25-50%. Их установило правительство с целью поддержки арендаторов госимущества прежде всего на оккупированных территориях и в зоне боевых действий.

"Мы должны будем в будущем взыскать все потерянные и недополученные средства с РФ. Также сейчас разрабатываем стратегию экономического возрождения этих территорий", - отметил глава ФГИ Рустем Умеров.

Кроме этого, в фонде информируют, что за первый квартал уже текущего 2023 года сумма, недополученная от аренды на оккупированных территориях, составила 345,06 миллиона гривен.

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