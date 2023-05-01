Видатки держбюджету значно випереджають доходи, – Гетманцев

Доходи зведеного бюджету України в першому кварталі 2023 року зросли на 50% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас видатки збільшилися в 1,8 раза. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Дохідна частина

У першому кварталі-2023 доходи зведеного бюджету склали 627,6 млрд грн, що на 209,2 млрд грн більше, ніж торік. Доходи без грантів зросли на 19,1% (+79,1 млрд грн).

Податкові надходження збільшилися на 9,5% (+29,3 млрд грн), а неподаткові – на 55,5% (+49,9 млрд грн). У податковій частині зросли відрахування від податку з доходів фізосіб (+19,8 млрд грн), а в неподатковій – власні надходження бюджетних установ (+84,6 млрд грн).

Видатки першого кварталу

Видатки зведеного бюджету в першому кварталі цього року склали 809,5 млрд грн, що в 1,8 раза більше за минулорічний показник. Найбільше зросли видатки на оборону (у 5,3 раза) та на громадський порядок і безпеку (в 1,8 раза), а найбільше зменшились – на обслуговування державного боргу (на 27%).

Структура видатків виглядала наступним чином:

оборона – 49,8%;

безпека і громадський порядок – 11,3%;

соцзахист – 15,5%;

освіта – 7,9%;

охорона здоров’я – 5,6%;

загальнодержавні функції – 5,4% (зокрема, обслуговування держборгу – 3,2%);

економічна діяльність – 2,6%;

інші функції – 1,9%.

Дефіцит бюджету

Показник дефіциту зведеного бюджету з урахуванням кредитування склав 179,2 млрд грн, дефіцит держбюджету – 220,1 млрд грн. Водночас місцеві бюджети були профіцитними (+40,9 млрд грн). Дефіцит зі значним запасом профінансовано за рахунок внутрішніх запозичень (різниця між залученнями і погашеннями – 57,5 млрд грн) і зовнішніх запозичень (сальдо – 250,2 млрд грн).

Підсумки

У першому кварталі 2023 року середньомісячні видатки на безпеку і оборону становили приблизно 160 млрд грн на місяць. Тоді як показник внутрішніх ресурсів зведеного бюджету (податкові, неподаткові доходи і сальдо облігацій внутрішньої державної позики) перебував на рівні 180 млрд грн на місяць.

Із урахуванням того, що видатки на безпеку і оборону фінансуються з державного бюджету, внутрішніх ресурсів у прив’язці до останнього ледве вистачає на їх покриття.



Фінансування соціальної сфери та інших невійськових видатків переважно забезпечується за рахунок союзників. У першому кварталі Україна залучила від партнерів у вигляді грантів та сальдо за зовнішніми запозиченнями 381 млрд грн.

Як зауважує Гетманцев, резерви неемісійного збільшення видатків бюджету поточного року перебувають, насамперед, на боці детінізації, підвищенні ефективності державних закупівель, а також на залученні додаткових коштів донорів на швидку відбудову.