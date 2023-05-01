Расходы госбюджета значительно опережают доходы, – Гетманцев

Доходы сводного бюджета Украины в первом квартале 2023 года выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время расходы увеличились в 1,8 раза. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Доходная часть

В первом квартале-2023 доходы сводного бюджета составили 627,6 млрд грн, что на 209,2 млрд грн больше, чем в прошлом. Доходы без грантов выросли на 19,1% (+79,1 млрд грн).

Налоговые поступления увеличились на 9,5% (+29,3 млрд грн), а неналоговые – на 55,5% (+49,9 млрд грн). В налоговой части выросли отчисления от налога с доходов физлиц (+19,8 млрд грн), а в неналоговой – собственные поступления бюджетных учреждений (+84,6 млрд грн).

Расходы первого квартала

Расходы сводного бюджета в первом квартале этого года составили 809,5 млрд грн, что в 1,8 раза больше прошлогоднего показателя. Больше всего увеличились расходы на оборону (в 5,3 раза) и на общественный порядок и безопасность (в 1,8 раза), а больше уменьшились – на обслуживание государственного долга (на 27%).

Структура расходов выглядела следующим образом:

оборона – 49,8%;

безопасность и общественный порядок – 11,3%;

соцзащита – 15,5%;

образование – 7,9%;

здравоохранение – 5,6%;

общегосударственные функции – 5,4% (в частности, обслуживание госдолга – 3,2%);

экономическая деятельность – 2,6%;

другие функции – 1,9%.

Дефицит бюджета

Показатель дефицита сводного бюджета с учетом кредитования составил 179,2 млрд грн, дефицит госбюджета – 220,1 млрд грн. В то же время местные бюджеты были профицитными (+40,9 млрд грн). Дефицит со значительным запасом профинансирован за счет внутренних заимствований (разница между привлечениями и погашениями – 57,5 млрд грн) и внешних заимствований (сальдо – 250,2 млрд грн).

Итоги

В первом квартале 2023 года среднемесячные расходы на безопасность и оборону составили около 160 млрд грн в месяц. Тогда как показатель внутренних ресурсов сводного бюджета (налоговые, неналоговые доходы и сальдо облигаций внутреннего государственного займа) находился на уровне 180 млрд грн в месяц.

С учетом того, что расходы на безопасность и оборону финансируются из государственного бюджета, внутренних ресурсов в привязке к последнему едва хватает на их покрытие.



Финансирование социальной сферы и других невоенных расходов в основном обеспечивается за счет союзников. В первом квартале Украина привлекла от партнеров в виде грантов и сальдо по внешним заимствованиям 381 млрд грн.

Как отмечает Гетманцев, резервы неэмиссионного увеличения расходов бюджета текущего года находятся прежде всего на стороне детенизации, повышении эффективности государственных закупок, а также на привлечении дополнительных средств доноров на быстрое восстановление.