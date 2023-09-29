"5% від суми чека". Співвласник Varus пропонує запровадити податок на розваги

В Україні необхідно запровадити податок на розваги – 5% від суми чека. Таку думку висловив співвласник мереж EVA й Varus Руслан Шостак в інтерв’ю NV.

Бізнесмен розповів, що в нього складається враження, ніби для багатьох в Україні війна вже закінчилася, й такі люди не вважають, що треба допомагати армії.

"На їхніх столах пляшка вина, яка коштує дорожче за розмір донату за минулий місяць. Як військові на передовій можуть ставитися до громадян у тилу, побачивши такі історії?" – зазначив бізнесмен.

Підприємець вважає, що війна не повинна забрати любов до життя, й не треба засуджувати та провокувати почуття провини у населення. Однак потрібно знайти баланс очікувань військових та мирних жителів.

"Зняти напругу у суспільстві допоможе військовий податок на розваги – 5% від суми чека. Тоді люди не відчуватимуть почуття провини за похід у ресторан чи кінотеатр, а навпаки будуть дякувати цим податком військовим за таку можливість. А солдатам на фронт за рахунок цього податку надійде додатковий ресурс у вигляді пікапів, дронів чи обмундирування. Це може стати чудовим кейсом, який вирішить одразу кілька серйозних завдань", – впевнений Шостак.

Він додав, що така сама ситуація стосується й бізнесу. Війна не закінчиться завтра, а дістатися перемоги можна лише якщо бізнес включиться так, як зробив це на початку війни.

Податки в Україні: звідки уряд пропонує брати гроші на озброєння

Нещодавно із ініціативою перенаправити один із податків на військові цілі виступив Кабінет міністрів. Уряд подав до Верховної Ради законопроєкт, яким пропонує забрати військовий податок на доходи фізосіб із місцевих бюджетів і витратити їх на закупівлю техніки й власне виробництво зброї.

Як зазначав премʼєр-міністр Денис Шмигаль, за час повномасштабного вторгнення доходи місцевих бюджетів від військового ПДФО збільшились у вісім разів, оскільки держава збільшує видатки на сектор оборони та зарплати військових.

"Урядовий законопроєкт дозволить залучити 25,8 млрд грн цього року і 93,7 млрд грн наступного на додаткові закупівлі дронів та на збільшення виробництва власного озброєння", – вказував очільник уряду.

Водночас планується, що понад 200 млрд грн, які вже накопичено на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ, залишаться у розпорядженні місцевої влади. А тим громадам, яким об'єктивно не вистачатиме коштів, держава надаватиме базову дотацію й залишить реверсну дотацію.