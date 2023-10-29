Співвласник Varus та Eva пояснив, навіщо обʼєднує активи у корпорацію

Компанії співвласника мереж супермаркетів Varus та Eva та Руслана Шостака об'єднуються в єдину корпорацію "Тервін" задля спрощення керування та ведення операційної діяльності. Про це бізнесмен повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами Шостака, створення корпорації є "логічною та плановою процедурою". Він зазначив, що для нього важливо впроваджувати єдині стандарти корпоративного управління у кожен із активів.

"Фінансовий аудит мають проводити найбільші світові компанії. Так, наприклад, аудит Eva та Varus проводить КPMG. З цього року аудит благодійного фонду буде проводити Baker Tilly. Прозорість економічної діяльності для нас – пріоритет", – зазначив підприємець.

Він також наголосив на важливості єдиних стандартів у сфері підбору, навчання та адаптації персоналу, соціальних проєктів. Головним завданням, як додав Шостак, є підвищити ефективність кожного бізнесу та "залишатися економічною опорою для держави".

Нагадаємо, що 26 жовтня Антимонопольний комітет надав дозвіл на створення корпорації "Тервін" з 16 ТОВ ("Омега", "Руш", "Тервін Груп", "Тіксід", "Таврія Хаб", "Миттєва", "Формсайт", "Дігамма", "Мілтон-Груп", "Салтора Плюс", "Фірма "Аріант", "Нове Будівництво 2017", "Альтаір Д", "Апекс Н", "Аспект Д", "Латтеро"), а також благодійного фонду Шостака.

Окрім мережі магазинів косметики, парфумерії та товарів для догляду за тілом Eva (ТОВ "Руш"), Шостак разом з бізнес-партнером Валерієм Кіптиком мають мережу продуктових супермаркетів Varus (ТОВ "Омега").

Товарообіг обидвох мереж у 2022 році, за даними видання Forbes.ua, склав 1,3 мільярда доларів (при довоєнному показнику біля 2 мільярдів доларів). Наразі у компаніях працює понад 27 тисяч співробітників.

При цьому за півтора роки повномасштабної війни Varus втратив 15% мережі (хоча відкрилося щонайменше 8 магазинів), а EVA – майже 10% (відкрилося 37 нових магазинів).

Загалом у бізнесах, що об’єднані в корпорацію "Тервін" працює 30 тисяч людей. Сумарні активи корпорації оцінюються в 1,6 мільярда доларів, сукупна виручка за 2023 рік складає 1,7 мільярда доларів.