Власник Eva і Varus поділився, як вирішити ситуацію з дефіцитом кадрів

Власник мереж Eva і Varus, президент корпорації Terwin Руслан Шостак заявив, що із проблемою дефіциту кадрів в Україні бізнес може впоратися шляхом інвестицій у технологічні продукти та автоматизацію процесів.

Про це він розповів на саміті Business Wisdom Summit, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не бачу великої проблеми (з дефіцитом кадрів – ред.). Так, вона є, на неї закривати очі не можна, але за статистикою Україну покинуло не так вже й багато людей. Весь наш бізнес був неефективний з боку використання людського ресурсу, що робило нас неконкурентними з аналогічним бізнесом у Європі та світі. Але для цього є одне рішення - гроші. У нас немає грошей на реконструкцію виробництв і підприємств. Якщо ж у нас будуть гроші, програмні продукти, нове роботизоване обладнання, то ми зможемо це питання вирішити", - розповів Шостак.

За його словами, навіть попри незначний відтік клієнтів, його бізнес демонструє зростання: в онлайні торік зростання становило майже 100%, у ритейлі - 30%. Крім того, ведеться будівництво нових логістичних хабів у Києві, Львові, Дніпрі.

Шостак зазначив, що тоді як в Україні розвиток бізнесу гальмується через війну і складну економічну ситуацію, світовий бізнес зазнає змін і використовує нові можливості, зокрема штучний інтелект.

"Зараз ми фокусуємося на геополітиці, але в наступні 20 років ми зіткнемося з глобальними проблемами економіки, зміною спеціальностей, професій. Саме штучний інтелект зараз просуває найбільш потужні зміни", - вважає власник Eva і Varus.

Нагадаємо, 26 жовтня 2023 року Антимонопольний комітет надав дозвіл на створення корпорації "Тервін" з 16 компаній: "Омега" (мережа продуктових супермаркетів Varus), "Руш" (мережа магазинів товарів для догляду за тілом Eva), "Тервін Груп", "Тіксід", "Таврія Хаб", "Миттєва", "Формсайт", "Дігамма", "Мілтон-Груп", "Салтора Плюс", "Фірма "Аріант", "Нове Будівництво 2017", "Альтаір Д", "Апекс Н", "Аспект Д", "Латтеро", а також благодійного фонду Шостака.

Сумарні активи корпорації оцінюються в $1,6 млрд. Сукупний виторг компаній у довоєнний період сягав $2 млрд, а у 2023 році очікувався на рівні $1,7 млрд.

Також додамо, що у листопаді 2023 року корпорація Terwin домовилася з урядовим офісом із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest про супровід інвестпроєкту на загальну суму понад 500 мільйонів доларів з можливістю розширення до 1 мільярда доларів. Відповідний меморандум було підписано 10 листопада і стосувався він будівництва чотирьох логістичних комплексів площею 1 мільйон квадратних метрів.