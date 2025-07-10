Європейський союз створив фонд для відновлення України: які пріоритетні сектори для інвестицій

10 липня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про створення Європейського флагманського Фонду для відбудови України (European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine).

Як пише Delo.ua, про це вона сказала під час Конференції з питань відновлення України у Римі.

"Я особливо рада оголосити сьогодні про створення Європейського флагманського фонду для відновлення України, найбільшого у світі фонду акцій для підтримки відновлення", - зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, разом із приватним сектором цей фонд дасть старт інвестиціям в енергетику, транспорт та інші галузі української економіки.

"Ми вкладаємо кошти в майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій приватного сектору та допомоги у відновленні країни. Я особливо рада і щиро вдячна, що ми робимо це разом з Італією, Німеччиною, Францією, Польщею та Європейським інвестиційним банком", - підкреслила очільниця Єврокомісії.

Вона також оголосила про старт програми гарантій та грантів на 3 млрд євро, що дозволить додатково залучити 10 млрд євро на реконструкцію та відбудову України.

500 мільйонів євро до 2026 року

Як уточнюють в Мінекономіки, завдяки початковому капіталу у розмірі 220 млн євро Фонд має на меті мобілізувати 500 мільйонів євро до 2026 року, здійснюючи стратегічні, орієнтовані на результат інвестиції, переважно в акціонерний капітал.

Головними інвесторами фонду на початковому етапі стануть його ініціатори - Єврокомісія (через Ukraine Investment Framework), а також провідні банки розвитку: Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Proparco & Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Передбачається, що початкові інвестиції можуть бути здійснені до кінця 2026 року. Наразі ж триває вивчення ринку і оголошено конкурс на підбір керуючої компаніі.

Пріоритетними секторами для інвестицій стануть:

Енергетика, з пріоритетом на відновлювану енергетику

Інфраструктура

Цифрова трансформація

Модернізація промисловості

Виробництво товарів подвійного призначення

Критичні матеріали (CRM).

Як вноситимуться інвестиції

ЄС, Німеччина, Польща, Італія та Франція через свої банки розвитку внесуть перший капітал, який послужить основою для подальшого залучення приватних партнерів. Передбачається, що у фонд зможуть інвестувати всі країни-члени ЄС, міжнародні партнери, інституційні інвестори, українські фонди та приватні інвестори.

Розглядаються такі моделі інвестування:

Прямі інвестиції в акціонерний капітал та квазі-акціонерний капітал у ключових секторах

Фонд фондів для посилення мобілізації приватного капіталу

Поєднання обох моделей

Нагадаємо, за оцінками уряду, повоєнна відбудова та модернізація України обійдеться щонайменше в 1 трильйон доларів США протягом 14 років.

Додамо, що станом на лютий 2025 року, за попередніми оцінками зазначалося, що після завершення війни відбудова України може обійтися в 500 мільярдів євро і заморожені російські активи мають стати одним з ключових джерел фінансування.