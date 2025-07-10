Европейский союз создал фонд для восстановления Украины: какие приоритетные сектора для инвестиций

10 июля президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен объявила о создании Европейского флагманского Фонда для восстановления Украины (European Flagship Fund for the Reconstruction of Ukraine).

Как пишет Delo.ua, об этом она сказала во время Конференции по восстановлению Украины в Риме.

"Я особенно рада объявить сегодня о создании Европейского флагманского фонда для восстановления Украины, крупнейшего в мире фонда акций для поддержки восстановления", — отметила фон дер Ляен.

По ее словам, вместе с частным сектором этот фонд даст старт инвестициям в энергетику, транспорт и другие отрасли экономики.

"Мы вкладываем средства в будущее Украины, используя государственные средства для привлечения масштабных инвестиций частного сектора и помощи в восстановлении страны. Я особенно рада и искренне благодарна, что мы делаем это вместе с Италией, Германией, Францией, Польшей и Европейским инвестиционным банком", — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она также объявила о старте программы гарантий и грантов на 3 млрд. евро, что позволит дополнительно привлечь 10 млрд. евро на реконструкцию и восстановление Украины.

500 миллионов евро к 2026 году

Как уточняют в Минэкономики, благодаря начальному капиталу в размере 220 млн. евро Фонд имеет целью мобилизовать 500 миллионов евро к 2026 году, осуществляя стратегические, ориентированные на результат инвестиции, преимущественно в акционерный капитал.

Главными инвесторами фонда на начальном этапе станут его инициаторы – Еврокомиссия (через Ukraine Investment Framework), а также ведущие банки развития: Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Proparco & Bank Go Предполагается, что первоначальные инвестиции могут быть произведены до конца 2026 года. В настоящее время продолжается изучение рынка и объявлен конкурс на подбор управляющей компании.

Приоритетными секторами для инвестиций станут:

Энергетика с приоритетом на возобновляемую энергетику

Инфраструктура

Цифровая трансформация

Модернизация промышленности

Производство товаров двойного назначения

Критические материалы (CRM).

Как будут вноситься инвестиции

ЕС, Германия, Польша, Италия и Франция через свои банки развития внесут первый капитал, который послужит основой для дальнейшего привлечения частных партнеров. Предполагается, что в фонд могут инвестировать все страны-члены ЕС, международные партнеры, институциональные инвесторы, украинские фонды и частные инвесторы.

Рассматриваются следующие модели инвестирования:

Прямые инвестиции в акционерный капитал и квази-акционерный капитал в ключевых секторах

Фонд фондов для усиления мобилизации частного капитала

Сочетание обеих моделей

Напомним, по оценкам правительства, послевоенное восстановление и модернизация Украины обойдется не менее 1 триллиона долларов США в течение 14 лет.

Добавим, что на февраль 2025 года, по предварительным оценкам отмечалось, что после завершения войны восстановление Украины может обойтись в 500 миллиардов евро и замороженные российские активы должны стать одним из ключевых источников финансирования.