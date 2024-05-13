У Вовчанську 7 поранених, на Донеччині ракетним ударом пошкоджені багатоповерхівки: ситуація у регіонах (ФОТО)

Війська РФ вночі 13 травня атакували ракетами С-300 місто Селидове Донецької області, є руйнування. Зранку загарбники обстріляли село Інженерне Херсонської області, поранення дістав 74-річний чоловік. У Вовчанську Харківської області внаслідок обстрілів постраждали семеро людей.

Війська РФ атакували понад 30 населених пунктів Харківщини, семеро постраждалих

За добу російські війська здійснили обстріли понад 30 населених пунктів Харківської області, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, за добу ударів по Харкову не зафіксовано.

Артилерійських та мінометних ударів зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема Липці, Веселе, Нескучне, Стариця, Зарічне, Зелений Яр, Гонтарівка, Томахівка, Юрченкове, Вовчанськ.

Під авіаційними ударами перебували, зокрема Липці, Нескучне, Стариця.

У с. Малі Проходи Харківського району внаслідок обстрілу горів будинок.

У Дворічній через обстріл із РСЗВ пошкоджений один приватний будинок, поранена 46-річна жінка.

У с. Липці Харківського району КАБ влучив у комунальний навчальний заклад.

В Ізюмі внаслідок детонації боєприпасу поранений 69-річний чоловік.

12 травня внаслідок серії масованих обстрілів Вовчанська з різних видів озброєння пошкоджені приватні будинки, постраждали семеро людей.

Фото: пресслужба Харківської ОВА

Фото: пресслужба Харківської ОВА

Окупанти 399 разів обстріляли Запорізьку область

Упродовж доби загарбники 399 разів вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 9 населених пунктів, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог завдав 5 авіаційних ударів по Оріхову та Малій Токмачці. 178 БпЛА різної модифікації атакували Червонодніпровку, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку. 7 обстрілів з РСЗВ накрили Малу Токмачку та Роботине.

Ще 209 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Вербового, Левадного, Малинівки.

Фото: Запорізька ОВА

За добу надійшло 2 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Ворог вдарив по 10 населених пунктах Херсонщини

Минулої доби російські загарбники здійснили удари по 10 населених пунктах Херсонської області, повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Садове, Станіслав, Антонівка, Велетенське, Берислав, Новоберислав, Михайлівка, Львове, Ольгине і Херсон.

Також росіяни завдали ракетного удару по Високопільській громаді.

Пошкоджені чотири приватні будинки. Зафіксоване влучання в об'єкти критичної інфраструктури та стільникову вежу.

Зранку в понеділок, 13 травня, російські війська обстріляли село Інженерне Херсонської області, повідомляє Херсонська обласна державна адміністрація.

Під ворожий удар потрапив 74-річний чоловік, який перебував на вулиці. В нього уламкове поранення ноги.

Потерпілого у стані середньої тяжкості доставили до лікарні, зазначили в ОДА.

Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини

Вночі та зранку 13 травня російські війська 5 разів обстріляли прикордонні території та населені пункти Білопільської та Краснопільської громад Сумської області.

Про це у Фейсбуці повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.

«Вночі та зранку росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 24 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська та Краснопільська громади», - ідеться у повідомленні.

По Краснопільській громаді армія РФ вдарила з артилерії, зафіксовані 12 вибухів.

Росіяни обстріляли Білопільську громаду із РСЗВ (8 вибухів), мінометів (3 вибухи) та атакували FPV-дроном (1 вибух).

Окупанти вдарили ракетами по Селидовому на Донеччині

Війська РФ вночі 13 травня атакували ракетами С-300 місто Селидове Донецької області.

Про це повідомляє Селидівська міська військова адміністрація.

"Приблизно о 01:20 російські війська обстріляли м. Селидове ракетами С-300. Внаслідок обстрілу пошкоджено багатоповерхові житлові будинки та заклад освіти", - йдеться у повідомленні.